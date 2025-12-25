Экономический календарь
Розничные продажи в Канаде м/м (Canada Retail Sales m/m)
|Средняя
|-0.2%
|-0.3%
|
-0.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.3%
|
-0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи в Канаде, м/м (Canada Retail Sales m/m) отражают изменение объемов продаж товаров, реализованных розничными продавцами домохозяйствам (в денежном выражении) в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается на основе опроса розничных магазинов различных форматов и размеров. Учитываются и крупные супермаркеты, и небольшие магазины, и — отдельно — онлайн-продавцы. В расчет не входят точки продаж через торговые автоматы, дилеры автомобильного топлива и некоторые другие учреждения, осуществляющие прямые продажи. Рассчитанный индекс подвергается сезонной корректировке, поскольку некоторые месяцы в году априори являются пиковыми с точки зрения розничных продаж.
Оценка розничных продаж — ключевой ежемесячный показатель потребительского поведения в Канаде. Кроме того, это важный компонент ВВП. Банк Канады частично полагается на этот показатель при принятии решений о процентной ставке. Компании используют индекс розничных продаж, чтобы отслеживать эффективность своей работы и готовить инвестиционные стратегии.
Выход отчета о розничных продажах может оказать влияние на котировки канадского доллара. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно повлиять на канадскую валюту.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Канаде м/м (Canada Retail Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
