Розничные продажи в Канаде, м/м (Canada Retail Sales m/m) отражают изменение объемов продаж товаров, реализованных розничными продавцами домохозяйствам (в денежном выражении) в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается на основе опроса розничных магазинов различных форматов и размеров. Учитываются и крупные супермаркеты, и небольшие магазины, и — отдельно — онлайн-продавцы. В расчет не входят точки продаж через торговые автоматы, дилеры автомобильного топлива и некоторые другие учреждения, осуществляющие прямые продажи. Рассчитанный индекс подвергается сезонной корректировке, поскольку некоторые месяцы в году априори являются пиковыми с точки зрения розничных продаж.

Оценка розничных продаж — ключевой ежемесячный показатель потребительского поведения в Канаде. Кроме того, это важный компонент ВВП. Банк Канады частично полагается на этот показатель при принятии решений о процентной ставке. Компании используют индекс розничных продаж, чтобы отслеживать эффективность своей работы и готовить инвестиционные стратегии.

Выход отчета о розничных продажах может оказать влияние на котировки канадского доллара. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно повлиять на канадскую валюту.

График последних значений: