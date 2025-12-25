Продажи нового жилья, м/м (New Home Sales m/m) отражают изменение объема продаж новых домов в США в денежном выражении в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет берутся проданные новые дома на одну семью, эта статистика не включает многоквартирные дома. Также из оценки исключаются дома, построенные владельцами земельных участков и дома, построенные под сдачу в аренду.

Данные для расчета показателя предоставляются Национальной Ассоциацией Риэлторов США.

Бюро переписи населения определяет новую продажу дома как принятие депозита или подписание контракта, при этом дом может находиться на любом этапе строительства, в некоторых случаях даже до выдачи разрешения на строительство. С момента заключения договора до момента завершения сделки может пройти в среднем 60 дней. Очень часто сделка сопровождается заключением ипотечного кредита.

В силу всего вышесказанного показатель считается опережающим по сравнению с продажами существующего жилья.

Экономисты используют показатель для оценки состояния рынка жилья. Рост продаж нового жилья свидетельствует о расширении рынка недвижимости и о росте экономической активности в стране. Владельцы финансовых организаций используют показатель для прогноза объемов ипотечных кредитов на краткосрочную перспективу.

Увеличение показателя может благоприятно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: