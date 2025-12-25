КалендарьРазделы

Продажи нового жилья в США м/м (United States New Home Sales m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Жилье
20.5%
Продажи нового жилья, м/м (New Home Sales m/m) отражают изменение объема продаж новых домов в США в денежном выражении в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет берутся проданные новые дома на одну семью, эта статистика не включает многоквартирные дома. Также из оценки исключаются дома, построенные владельцами земельных участков и дома, построенные под сдачу в аренду.

Данные для расчета показателя предоставляются Национальной Ассоциацией Риэлторов США.

Бюро переписи населения определяет новую продажу дома как принятие депозита или подписание контракта, при этом дом может находиться на любом этапе строительства, в некоторых случаях даже до выдачи разрешения на строительство. С момента заключения договора до момента завершения сделки может пройти в среднем 60 дней. Очень часто сделка сопровождается заключением ипотечного кредита.

В силу всего вышесказанного показатель считается опережающим по сравнению с продажами существующего жилья.

Экономисты используют показатель для оценки состояния рынка жилья. Рост продаж нового жилья свидетельствует о расширении рынка недвижимости и о росте экономической активности в стране. Владельцы финансовых организаций используют показатель для прогноза объемов ипотечных кредитов на краткосрочную перспективу.

Увеличение показателя может благоприятно отразиться на котировках доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи нового жилья в США м/м (United States New Home Sales m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
N/D
-1.0%
20.5%
авг. 2025
20.5%
7.9%
-1.8%
июль 2025
-0.6%
-2.8%
4.1%
июнь 2025
0.6%
-3.2%
-11.6%
май 2025
-13.7%
-9.0%
9.6%
апр. 2025
10.9%
-12.3%
2.6%
март 2025
7.4%
5.1%
3.1%
февр. 2025
1.8%
0.0%
-6.9%
янв. 2025
-10.5%
-6.6%
8.1%
дек. 2024
3.6%
4.2%
9.6%
нояб. 2024
5.9%
-4.5%
-14.8%
окт. 2024
-17.3%
3.1%
7.0%
сент. 2024
4.1%
2.0%
-2.3%
авг. 2024
-4.7%
1.4%
10.3%
июль 2024
10.6%
-7.3%
0.3%
июнь 2024
-0.6%
10.7%
-14.9%
май 2024
-11.3%
1.3%
2.0%
апр. 2024
-4.7%
-1.8%
5.4%
март 2024
8.8%
1.5%
-5.1%
февр. 2024
-0.3%
3.2%
1.7%
янв. 2024
1.5%
1.5%
7.2%
дек. 2023
8.0%
1.0%
-9.0%
нояб. 2023
-12.2%
-2.7%
-4.0%
окт. 2023
-5.6%
4.0%
8.6%
сент. 2023
12.3%
-1.7%
-8.2%
авг. 2023
-8.7%
0.3%
8.0%
июль 2023
4.4%
0.2%
-2.8%
июнь 2023
-2.5%
-0.7%
6.6%
май 2023
12.2%
0.5%
3.5%
апр. 2023
4.1%
3.3%
4.0%
март 2023
9.6%
-7.7%
-3.9%
февр. 2023
1.1%
1.6%
1.8%
янв. 2023
7.2%
2.5%
7.2%
дек. 2022
2.3%
-11.7%
0.7%
нояб. 2022
5.8%
11.7%
8.2%
окт. 2022
7.5%
-3.8%
-11.0%
сент. 2022
-10.9%
12.1%
24.7%
авг. 2022
28.8%
4.1%
-8.6%
июль 2022
-12.6%
-2.2%
-7.1%
июнь 2022
-8.1%
-1.6%
6.3%
май 2022
10.7%
1.0%
-12.0%
апр. 2022
-16.6%
-3.4%
-10.5%
март 2022
-8.6%
0.5%
-1.2%
февр. 2022
-2.0%
2.5%
-8.4%
янв. 2022
-4.5%
-3.8%
12.0%
дек. 2021
11.9%
1.4%
11.7%
нояб. 2021
12.4%
0.3%
-8.4%
окт. 2021
0.4%
-2.3%
7.1%
сент. 2021
14.0%
2.2%
-1.4%
авг. 2021
4.5%
-1.1%
1.0%
