Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Южной Кореи
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|1.2%
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Уровень безработицы
|2.7%
|нояб. 2025
|2.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|2.4%
|нояб. 2025
|2.4%
|Месяц
|Решение Банка Кореи по процентной ставке
|2.50%
|2.50%
|Торговый баланс
|$9.740 млрд
|нояб. 2025
|$9.735 млрд
|Месяц
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 21:00, KRW, Индекс доверия потребителей, Актуальное: 109.9, Прогноз: 108.4, Предыдущее: 112.4
2025.12.25 00:00, KRW, Рождество
2025.12.29 21:00, KRW, Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи, Прогноз: 71, Предыдущее: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Промышленное производство м/м, Прогноз: 3.1%, Предыдущее: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Промышленное производство г/г, Прогноз: -4.6%, Предыдущее: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Розничные продажи м/м, Прогноз: 0.3%, Предыдущее: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Индекс активности в сфере услуг м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, Индекс потребительских цен м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, Индекс потребительских цен г/г, Прогноз: 1.8%, Предыдущее: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Объем экспорта г/г, Прогноз: 5.5%, Предыдущее: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Объем импорта г/г, Прогноз: 7.5%, Предыдущее: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Торговый баланс, Прогноз: $9.642 млрд, Предыдущее: $9.740 млрд
2026.01.02 00:30, KRW, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 49.3, Предыдущее: 49.4
Экономические индикаторы
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|1.7%
|3 кв. 2025
|0.5%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|1.2%
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы
|2.7%
|нояб. 2025
|2.6%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительских цен г/г
|2.4%
|нояб. 2025
|2.4%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|0.3%
|Месяц
|Индекс цен на импорт г/г
|2.2%
|нояб. 2025
|0.5%
|Месяц
|Индекс цен на экспорт г/г
|7.0%
|нояб. 2025
|4.8%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|1.9%
|нояб. 2025
|1.6%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|0.3%
|нояб. 2025
|0.3%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валютные резервы
|$430.66 млрд
|нояб. 2025
|$428.82 млрд
|Месяц
|Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г
|7.1%
|окт. 2025
|7.2%
|Месяц
|Решение Банка Кореи по процентной ставке
|2.50%
|2.50%
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта г/г
|1.1%
|нояб. 2025
|1.2%
|Месяц
|Объем экспорта г/г
|8.4%
|нояб. 2025
|8.4%
|Месяц
|Счет текущих операций
|$6.81 млрд
|окт. 2025
|$13.47 млрд
|Месяц
|Торговый баланс
|$9.740 млрд
|нояб. 2025
|$9.735 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи
|70
|дек. 2025
|68
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
|49.4
|нояб. 2025
|49.4
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|-8.1%
|окт. 2025
|11.9%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|-4.0%
|окт. 2025
|-1.1%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс активности в сфере услуг м/м
|-0.6%
|окт. 2025
|2.0%
|Месяц
|Индекс доверия потребителей
|109.9
|дек. 2025
|112.4
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|3.5%
|окт. 2025
|-0.1%
|Месяц