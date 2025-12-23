КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы Южной Кореи

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 1.2% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Уровень безработицы 2.7% нояб. 2025 2.6% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.4% нояб. 2025 2.4% Месяц
Решение Банка Кореи по процентной ставке 2.50% 2.50%
Торговый баланс $​9.740 млрд нояб. 2025 $​9.735 млрд Месяц

2025.12.23 21:00, KRW, Индекс доверия потребителей, Актуальное: 109.9, Прогноз: 108.4, Предыдущее: 112.4
2025.12.25 00:00, KRW, Рождество
2025.12.29 21:00, KRW, Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи, Прогноз: 71, Предыдущее: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Промышленное производство м/м, Прогноз: 3.1%, Предыдущее: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Промышленное производство г/г, Прогноз: -4.6%, Предыдущее: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Розничные продажи м/м, Прогноз: 0.3%, Предыдущее: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Индекс активности в сфере услуг м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, Индекс потребительских цен м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, Индекс потребительских цен г/г, Прогноз: 1.8%, Предыдущее: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Объем экспорта г/г, Прогноз: 5.5%, Предыдущее: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Объем импорта г/г, Прогноз: 7.5%, Предыдущее: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Торговый баланс, Прогноз: $​9.642 млрд, Предыдущее: $​9.740 млрд
2026.01.02 00:30, KRW, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 49.3, Предыдущее: 49.4

Экономические индикаторы

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 1.7% 3 кв. 2025 0.5% Квартал
ВВП кв/кв 1.2% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы 2.7% нояб. 2025 2.6% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительских цен г/г 2.4% нояб. 2025 2.4% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 0.3% Месяц
Индекс цен на импорт г/г 2.2% нояб. 2025 0.5% Месяц
Индекс цен на экспорт г/г 7.0% нояб. 2025 4.8% Месяц
Индекс цен производителей г/г 1.9% нояб. 2025 1.6% Месяц
Индекс цен производителей м/м 0.3% нояб. 2025 0.3% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные резервы $​430.66 млрд нояб. 2025 $​428.82 млрд Месяц
Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г 7.1% окт. 2025 7.2% Месяц
Решение Банка Кореи по процентной ставке 2.50% 2.50%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта г/г 1.1% нояб. 2025 1.2% Месяц
Объем экспорта г/г 8.4% нояб. 2025 8.4% Месяц
Счет текущих операций $​6.81 млрд окт. 2025 $​13.47 млрд Месяц
Торговый баланс $​9.740 млрд нояб. 2025 $​9.735 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи 70 дек. 2025 68 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 49.4 нояб. 2025 49.4 Месяц
Промышленное производство г/г -8.1% окт. 2025 11.9% Месяц
Промышленное производство м/м -4.0% окт. 2025 -1.1% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс активности в сфере услуг м/м -0.6% окт. 2025 2.0% Месяц
Индекс доверия потребителей 109.9 дек. 2025 112.4 Месяц
Розничные продажи м/м 3.5% окт. 2025 -0.1% Месяц