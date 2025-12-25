Выдача займов домохозяйствам Швеции г/г (Households Loans y/y) отражает изменение в объемах кредитов, выданных домохозяйствам в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем. Значение публикуется Статистическим управлением Швеции в рамках ежемесячной статистики по финансовым рынкам.

Индикатор отражает все кредиты, выданные домохозяйствам валютно-финансовыми учреждениями страны. С 2020 года в статистику также включаются данные по займам от компаний ипотечного кредитования и альтернативных инвестиционных фондов (AIF).

Данные публикуются с разбивкой по целям кредитования: жилищные кредиты, которые составляют большую часть всех займов, а также потребительские кредиты и ссуды под другие обеспечения.

Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Однако чрезмерное увеличение закредитованности населения может указывать на перегрев экономики.

В общем случае рост займов домохозяйствам положительно отражается на котировках шведской кроны.

