Экономический календарь
Выдача займов домохозяйствам в Швеции г/г (Sweden Households Loans y/y)
|Низкая
|1500.0%
|5.0%
|
4900.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|5.0%
|
1500.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Выдача займов домохозяйствам Швеции г/г (Households Loans y/y) отражает изменение в объемах кредитов, выданных домохозяйствам в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем. Значение публикуется Статистическим управлением Швеции в рамках ежемесячной статистики по финансовым рынкам.
Индикатор отражает все кредиты, выданные домохозяйствам валютно-финансовыми учреждениями страны. С 2020 года в статистику также включаются данные по займам от компаний ипотечного кредитования и альтернативных инвестиционных фондов (AIF).
Данные публикуются с разбивкой по целям кредитования: жилищные кредиты, которые составляют большую часть всех займов, а также потребительские кредиты и ссуды под другие обеспечения.
Показатель используется при оценке потенциальных розничных продаж, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует об увеличении потребительских расходов — а значит, и о потенциальном росте инфляции и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Однако чрезмерное увеличение закредитованности населения может указывать на перегрев экономики.
В общем случае рост займов домохозяйствам положительно отражается на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача займов домохозяйствам в Швеции г/г (Sweden Households Loans y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
