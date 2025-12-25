КалендарьРазделы

Изменение производства дистиллятного топлива в США от EIA (EIA United States Distillate Fuel Production Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 0.321 млн
-0.228 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение производства дистиллятного топлива от EIA (EIA Distillate Fuel Production Change) характеризует интенсивность нефтепереработки в США за минувшую неделю. К дистиллятному топливу и маслам относят одну из фракций, образующихся при переработке нефти. В нее входят несколько видов дизельного топлива и мазутов. Дизельное топливо используется для заправки автомобилей, железнодорожных локомотивов, сельскохозяйственной техники. Мазуты используются для отопления помещений и для производства электроэнергии.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение объема производства дистиллятного топлива характеризует интенсивность спроса на нефтепродукты в США. Показатель имеет высокую сезонность: например, в летний период увеличивается потребление дизельного топлива, поскольку начинается активный автомобильный сезон и сельскохозяйственные работы. Однако на котировки нефти этот показатель сам по себе оказывает слабое влияние. Экономисты оценивают его только в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение производства дистиллятного топлива в США от EIA (EIA United States Distillate Fuel Production Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
0.321 млн
-0.228 млн
12 дек. 2025
-0.228 млн
-0.008 млн
0.380 млн
5 дек. 2025
0.380 млн
0.036 млн
0.053 млн
28 нояб. 2025
0.053 млн
-0.276 млн
0.087 млн
21 нояб. 2025
0.087 млн
-0.067 млн
-0.117 млн
14 нояб. 2025
-0.117 млн
-0.097 млн
0.319 млн
7 нояб. 2025
0.319 млн
-0.011 млн
0.211 млн
31 окт. 2025
0.211 млн
-0.049 млн
-0.134 млн
24 окт. 2025
-0.134 млн
0.505 млн
0.040 млн
17 окт. 2025
0.040 млн
-0.065 млн
-0.577 млн
10 окт. 2025
-0.577 млн
-0.123 млн
0.210 млн
3 окт. 2025
0.210 млн
0.169 млн
-0.025 млн
26 сент. 2025
-0.025 млн
0.153 млн
0.029 млн
19 сент. 2025
0.029 млн
-0.120 млн
-0.274 млн
12 сент. 2025
-0.274 млн
-0.097 млн
-0.024 млн
5 сент. 2025
-0.024 млн
0.036 млн
0.036 млн
29 авг. 2025
0.036 млн
-0.048 млн
-0.113 млн
22 авг. 2025
-0.113 млн
0.060 млн
0.193 млн
15 авг. 2025
0.193 млн
-0.043 млн
0.032 млн
8 авг. 2025
0.032 млн
0.043 млн
-0.104 млн
1 авг. 2025
-0.104 млн
0.000 млн
0.130 млн
25 июл. 2025
0.130 млн
-0.004 млн
0.095 млн
18 июл. 2025
0.095 млн
-0.004 млн
-0.109 млн
11 июл. 2025
-0.109 млн
-0.023 млн
0.059 млн
4 июл. 2025
0.059 млн
0.074 млн
0.245 млн
27 июн. 2025
0.245 млн
-0.011 млн
-0.185 млн
20 июн. 2025
-0.185 млн
-0.074 млн
0.077 млн
13 июн. 2025
0.077 млн
0.005 млн
-0.097 млн
6 июн. 2025
-0.097 млн
0.078 млн
0.182 млн
30 мая 2025
0.182 млн
0.002 млн
0.100 млн
23 мая 2025
0.100 млн
-0.065 млн
0.131 млн
16 мая 2025
0.131 млн
-0.005 млн
-0.069 млн
9 мая 2025
-0.069 млн
0.000 млн
0.041 млн
2 мая 2025
0.041 млн
-0.035 млн
-0.017 млн
25 апр. 2025
-0.017 млн
0.044 млн
-0.062 млн
18 апр. 2025
-0.062 млн
-0.009 млн
0.030 млн
11 апр. 2025
0.030 млн
-0.016 млн
-0.019 млн
4 апр. 2025
-0.019 млн
0.206 млн
0.164 млн
28 мар. 2025
0.164 млн
0.419 млн
-0.100 млн
21 мар. 2025
-0.100 млн
-0.057 млн
0.151 млн
14 мар. 2025
0.151 млн
-0.062 млн
-0.113 млн
7 мар. 2025
-0.113 млн
-0.387 млн
-0.587 млн
28 февр. 2025
-0.587 млн
0.198 млн
0.439 млн
21 февр. 2025
0.439 млн
-0.071 млн
0.180 млн
14 февр. 2025
0.180 млн
0.102 млн
-0.009 млн
7 февр. 2025
-0.009 млн
0.084 млн
-0.186 млн
31 янв. 2025
-0.186 млн
-0.097 млн
0.028 млн
24 янв. 2025
0.028 млн
-0.169 млн
-0.473 млн
17 янв. 2025
-0.473 млн
-0.025 млн
-0.021 млн
10 янв. 2025
-0.021 млн
0.114 млн
-0.167 млн
12345678...11
