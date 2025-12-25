Изменение производства дистиллятного топлива от EIA (EIA Distillate Fuel Production Change) характеризует интенсивность нефтепереработки в США за минувшую неделю. К дистиллятному топливу и маслам относят одну из фракций, образующихся при переработке нефти. В нее входят несколько видов дизельного топлива и мазутов. Дизельное топливо используется для заправки автомобилей, железнодорожных локомотивов, сельскохозяйственной техники. Мазуты используются для отопления помещений и для производства электроэнергии.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение объема производства дистиллятного топлива характеризует интенсивность спроса на нефтепродукты в США. Показатель имеет высокую сезонность: например, в летний период увеличивается потребление дизельного топлива, поскольку начинается активный автомобильный сезон и сельскохозяйственные работы. Однако на котировки нефти этот показатель сам по себе оказывает слабое влияние. Экономисты оценивают его только в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

