Экономический календарь и индикаторы Сингапура

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 2.4% 3 кв. 2025 1.3% Квартал
Уровень безработицы 2.0% 3 кв. 2025 2.0% Квартал
Индекс потребительских цен г/г 1.2% нояб. 2025 1.2% Месяц
Торговый баланс S$​7.669 млрд нояб. 2025 S$​7.168 млрд Месяц

2025.12.23 05:00, SGD, Индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 1.2%, Прогноз: 0.9%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.25 00:00, SGD, Рождество
2025.12.30 16:00, SGD, Объём банковского кредитования, Прогноз: S$​870.232 млрд, Предыдущее: S$​866.120 млрд
2026.01.02 00:30, SGD, Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв, Прогноз: 1.0%, Предыдущее: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, Индекс деловой активности от SIPMM, Прогноз: 50.3, Предыдущее: 50.2

Экономические индикаторы

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 4.2% 3 кв. 2025 2.9% Квартал
ВВП кв/кв 2.4% 3 кв. 2025 1.3% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы 2.0% 3 кв. 2025 2.0% Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительских цен г/г 1.2% нояб. 2025 1.2% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные резервы $​400.020 млрд нояб. 2025 $​392.198 млрд Месяц
Объём банковского кредитования S$​866.120 млрд окт. 2025 S$​863.761 млрд Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г 11.6% нояб. 2025 21.7% Месяц
Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м 6.6% нояб. 2025 8.8% Месяц
Торговый баланс S$​7.669 млрд нояб. 2025 S$​7.168 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс деловой активности от SIPMM 50.2 нояб. 2025 50.1 Месяц
Индекс деловых ожиданий в производственном секторе 5.0 2 кв. 2025 -6.0 Квартал
Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 55.4 нояб. 2025 57.4 Месяц
Промышленное производство г/г 16.1% сент. 2025 -9.0% Месяц
Промышленное производство м/м 26.3% сент. 2025 -11.0% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Розничные продажи г/г 1.4% май 2025 0.2% Месяц
Розничные продажи м/м 1.0% май 2025 0.0% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв 0.9% 3 кв. 2025 1.2% Квартал