Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Сингапура
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|2.4%
|3 кв. 2025
|1.3%
|Квартал
|Уровень безработицы
|2.0%
|3 кв. 2025
|2.0%
|Квартал
|Индекс потребительских цен г/г
|1.2%
|нояб. 2025
|1.2%
|Месяц
|Торговый баланс
|S$7.669 млрд
|нояб. 2025
|S$7.168 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 05:00, SGD, Индекс потребительских цен г/г, Актуальное: 1.2%, Прогноз: 0.9%, Предыдущее: 1.2%
2025.12.25 00:00, SGD, Рождество
2025.12.30 16:00, SGD, Объём банковского кредитования, Прогноз: S$870.232 млрд, Предыдущее: S$866.120 млрд
2026.01.02 00:30, SGD, Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв, Прогноз: 1.0%, Предыдущее: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, Индекс деловой активности от SIPMM, Прогноз: 50.3, Предыдущее: 50.2
Экономические индикаторы
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|4.2%
|3 кв. 2025
|2.9%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|2.4%
|3 кв. 2025
|1.3%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы
|2.0%
|3 кв. 2025
|2.0%
|Квартал
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительских цен г/г
|1.2%
|нояб. 2025
|1.2%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валютные резервы
|$400.020 млрд
|нояб. 2025
|$392.198 млрд
|Месяц
|Объём банковского кредитования
|S$866.120 млрд
|окт. 2025
|S$863.761 млрд
|Месяц
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г
|11.6%
|нояб. 2025
|21.7%
|Месяц
|Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м
|6.6%
|нояб. 2025
|8.8%
|Месяц
|Торговый баланс
|S$7.669 млрд
|нояб. 2025
|S$7.168 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс деловой активности от SIPMM
|50.2
|нояб. 2025
|50.1
|Месяц
|Индекс деловых ожиданий в производственном секторе
|5.0
|2 кв. 2025
|-6.0
|Квартал
|Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
|55.4
|нояб. 2025
|57.4
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|16.1%
|сент. 2025
|-9.0%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|26.3%
|сент. 2025
|-11.0%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Розничные продажи г/г
|1.4%
|май 2025
|0.2%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|1.0%
|май 2025
|0.0%
|Месяц
|Жилье
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв
|0.9%
|3 кв. 2025
|1.2%
|Квартал