Национальный валютный совет (CMN) — высший орган Национальной финансовой системы Бразилии, отвечающий за разработку денежно-кредитной политики с целью консолидации национальной валюты. Совет также отвечает за вопросы экономического и социального развития Бразилии.

Национальный валютный совет проводит ежемесячное заседание, на котором рассматриваются меры регулирования национальной финансовой системы. При этом все финансовые учреждения страны обязаны соблюдать правила, публикуемые Советом CMN. Национальный валютный совет определяет целевые уровни инфляции Бразилии и консолидирует денежную и кредитную политику с тем, чтобы сохранить стабильность бразильской валюты.

Большинство правил, установленных Национальным валютным советом CMN, относятся к работе Центрального банка Бразилии, основные функции которого — надзор и регулирование банковской деятельности для обеспечения соблюдения финансовыми учреждениями установленных правил.

Национальный валютный совет определяет правила, которым должны следовать агенты, работающие на финансовом рынке. Совет CMN находится по иерархии выше Центрального банка, Комиссии по ценным бумагам и других финансовых учреждений.

Поскольку любые решения Национального валютного совета влияют на всю бразильскую экономику, инвесторы следят за публикациями окончательных результатов заседаний Совета CMN, которые могут напрямую повлиять на сделки с участием бразильского реала.