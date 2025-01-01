Пресс-конференция Банка Японии (BoJ Press Conference) — основная форма информационного взаимодействия руководства японского регулятора с общественностью. Во время пресс-конференций председатель Банка Японии или его заместитель разъясняют решения по монетарной политике, описывают свое мнение о перспективах развития экономики и отвечают на вопросы.

Хотя Банк Японии не является государственным административным органом, денежно-кредитная политика считается относящейся к административной категории.

Если в пресс-конференции содержатся заявления, предполагающие дальнейшее улучшение денежно-кредитной политики, ее результаты могут иметь краткосрочное положительное влияние на котировки иены.

На пресс-конференциях Банка Японии рассматриваются факторы, которые повлияли на последнее решение по процентной ставке, общий экономический прогноз, инфляция, а также анализируются будущие решения по денежно-кредитной политике. Темы конференции включают перспективы экономики, инфляции и изменения в ставках.

Заявление о заседании Банка Японии по денежно-кредитной политике обычно проводится в 11 часов утра. Однако если ожидаются важные объявления или изменения политики, оно может задержаться до 12:30.