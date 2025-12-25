Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г (BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. ИПЦ без учета продуктов питания и энергоносителей, которые сильнее прочих подвержены сезонным колебаниям или регулированию со стороны правительства, считается наиболее достоверным.

Это один из альтернативных подходов к оценке базовой инфляции. Помимо исключения высоковолатильных цен на продукты питания и энергию, из расчета также исключаются 10% элементов потребительской корзины с наименьшими изменениями ценового ряда и 10% элементов — с наибольшими. Затем по оставшемуся набору оценивают потребительскую инфляцию.

Обоснованием такого "усечения" является то, что иногда цены на конкретные товары изменяются слишком сильно или же, наоборот, слишком слабо. Это оказывает значительное влияние на общее среднее значение инфляции. Такие изменения совершенно нерепрезентативны в общем масштабе и не влияют на цены на другие товары и услуги. Кроме того, статьи расходов с очень большими весами из корзины ИПЦ дают слишком сильную волатильность средних показателей. Исходя из всего этого, подобные "шумовые" примеры исключаются из расчетной выборки.

Индекс компилируется на основе розничных цен, получаемых из статистических исследований, проводимых Министерством внутренних дел и связи. Сбор статистики ведется с августа 1946 года. При этом общая статистика относится к Национальному индексу потребительских цен. Считается, что усеченный индекс является наиболее подходящим для оценки среднесрочного тренда инфляции потребительских цен.

Показатели выше ожидаемых обычно считаются благоприятными для котировок JPY (поскольку для борьбы с инфляцией центробанк может повысить ставки, что, в свою очередь, может привлечь иностранные инвестиции).

График последних значений: