Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Банк Кореи (Bank of Korea)
Бизнес
Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи (BOK Manufacturing BSI) отражает общие условия для ведения бизнеса в Южной Корее с точки зрения руководителей промышленных предприятий. Индикатор составляется на основе опроса, в рамках которого респонденты дают оценку условий в текущем месяце, уровень продаж и прибыльности, а также указывают свои прогнозы на следующий месяц. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс южнокорейской воны.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
70
69
68
нояб. 2025
68
70
70
окт. 2025
70
66
70
сент. 2025
70
68
68
авг. 2025
68
73
70
июль 2025
70
70
73
июнь 2025
73
66
68
май 2025
68
63
68
апр. 2025
68
70
65
март 2025
65
63
63
февр. 2025
63
65
62
янв. 2025
62
68
68
дек. 2024
68
70
69
нояб. 2024
69
72
69
окт. 2024
69
73
71
сент. 2024
71
74
73
авг. 2024
73
80
78
июль 2024
78
69
72
июнь 2024
72
70
71
май 2024
71
74
74
апр. 2024
74
77
76
март 2024
76
74
72
февр. 2024
72
75
72
янв. 2024
72
75
72
дек. 2023
72
73
71
нояб. 2023
71
68
69
окт. 2023
69
66
67
сент. 2023
67
71
71
авг. 2023
71
68
69
июль 2023
69
71
70
июнь 2023
70
72
68
май 2023
68
68
67
апр. 2023
67
64
65
март 2023
65
65
66
февр. 2023
66
73
71
янв. 2023
71
70
70
дек. 2022
70
72
75
нояб. 2022
75
72
73
окт. 2022
73
82
82
сент. 2022
82
77
80
авг. 2022
80
85
82
июль 2022
82
89
85
июнь 2022
85
80
85
май 2022
85
76
83
апр. 2022
83
94
93
март 2022
93
97
93
февр. 2022
93
92
93
янв. 2022
89
88
88
дек. 2021
88
87
87
нояб. 2021
87
91
92
1234
