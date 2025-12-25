Экономический календарь
Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
|Низкая
|70
|69
|
68
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|71
|
70
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи (BOK Manufacturing BSI) отражает общие условия для ведения бизнеса в Южной Корее с точки зрения руководителей промышленных предприятий. Индикатор составляется на основе опроса, в рамках которого респонденты дают оценку условий в текущем месяце, уровень продаж и прибыльности, а также указывают свои прогнозы на следующий месяц. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс южнокорейской воны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
