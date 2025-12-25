КалендарьРазделы

Продажи нового жилья в США (United States New Home Sales)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро переписи населения (Census Bureau)
Сектор:
Жилье
Высокая N/D 0.694 млн
0.800 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Продажи нового жилья (New Home Sales) отражают абсолютный объем продаж новых домов в США в денежном выражении в отчетном месяце. В расчет берутся проданные новые дома на одну семью, эта статистика не включает многоквартирные дома. Также из оценки исключаются дома, построенные владельцами земельных участков и дома, построенные под сдачу в аренду.

Данные для расчета показателя предоставляются Национальной Ассоциацией Риэлторов США.

Бюро переписи населения определяет новую продажу дома как принятие депозита или подписание контракта, при этом дом может находиться на любом этапе строительства, в некоторых случаях даже до выдачи разрешения на строительство. С момента заключения договора до момента завершения сделки может пройти в среднем 60 дней. Очень часто сделка сопровождается заключением ипотечного кредита.

В силу всего вышесказанного показатель считается опережающим по сравнению с продажами существующего жилья.

Экономисты используют показатель для оценки состояния рынка жилья. Рост продаж нового жилья свидетельствует о расширении рынка недвижимости и о росте экономической активности в стране. Владельцы финансовых организаций используют показатель для прогноза объемов ипотечных кредитов на краткосрочную перспективу.

Увеличение показателя может благоприятно отразиться на котировках доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи нового жилья в США (United States New Home Sales)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
N/D
0.694 млн
0.800 млн
авг. 2025
0.800 млн
0.692 млн
0.664 млн
июль 2025
0.652 млн
0.688 млн
0.656 млн
июнь 2025
0.627 млн
0.684 млн
0.623 млн
май 2025
0.623 млн
0.697 млн
0.722 млн
апр. 2025
0.743 млн
0.683 млн
0.670 млн
март 2025
0.724 млн
0.685 млн
0.674 млн
февр. 2025
0.676 млн
0.688 млн
0.664 млн
янв. 2025
0.657 млн
0.680 млн
0.734 млн
дек. 2024
0.698 млн
0.689 млн
0.674 млн
нояб. 2024
0.664 млн
0.692 млн
0.627 млн
окт. 2024
0.610 млн
0.694 млн
0.738 млн
сент. 2024
0.738 млн
0.692 млн
0.709 млн
авг. 2024
0.716 млн
0.689 млн
0.751 млн
июль 2024
0.739 млн
0.681 млн
0.668 млн
июнь 2024
0.617 млн
0.654 млн
0.621 млн
май 2024
0.619 млн
0.669 млн
0.698 млн
апр. 2024
0.634 млн
0.681 млн
0.665 млн
март 2024
0.693 млн
0.677 млн
0.637 млн
февр. 2024
0.662 млн
0.638 млн
0.664 млн
янв. 2024
0.661 млн
0.662 млн
0.651 млн
дек. 2023
0.664 млн
0.649 млн
0.615 млн
нояб. 2023
0.590 млн
0.717 млн
0.672 млн
окт. 2023
0.679 млн
0.716 млн
0.719 млн
сент. 2023
0.759 млн
0.692 млн
0.676 млн
авг. 2023
0.675 млн
0.703 млн
0.739 млн
июль 2023
0.714 млн
0.728 млн
0.684 млн
июнь 2023
0.697 млн
0.721 млн
0.715 млн
май 2023
0.763 млн
0.681 млн
0.680 млн
апр. 2023
0.683 млн
0.659 млн
0.656 млн
март 2023
0.683 млн
0.652 млн
0.623 млн
февр. 2023
0.640 млн
0.640 млн
0.633 млн
янв. 2023
0.670 млн
0.625 млн
0.625 млн
дек. 2022
0.616 млн
0.633 млн
0.602 млн
нояб. 2022
0.640 млн
0.615 млн
0.605 млн
окт. 2022
0.632 млн
0.641 млн
0.588 млн
сент. 2022
0.603 млн
0.596 млн
0.677 млн
авг. 2022
0.685 млн
0.640 млн
0.532 млн
июль 2022
0.511 млн
0.640 млн
0.585 млн
июнь 2022
0.590 млн
0.641 млн
0.642 млн
май 2022
0.696 млн
0.674 млн
0.629 млн
апр. 2022
0.591 млн
0.766 млн
0.709 млн
март 2022
0.763 млн
0.785 млн
0.835 млн
февр. 2022
0.772 млн
0.805 млн
0.788 млн
янв. 2022
0.801 млн
0.776 млн
0.839 млн
дек. 2021
0.811 млн
0.742 млн
0.725 млн
нояб. 2021
0.744 млн
0.770 млн
0.662 млн
окт. 2021
0.745 млн
0.769 млн
0.742 млн
сент. 2021
0.800 млн
0.722 млн
0.702 млн
авг. 2021
0.740 млн
0.689 млн
0.708 млн
