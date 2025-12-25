Индекс цен производителей в Австралии, кв/кв (Produсer Price Index (PPI) q/q) отражает изменение цен на товары, произведенные в Австралии, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Индекс показывает цены с точки зрения производителя.

Оценка строится на базовой цене (сумме, полученной производителем за товар или услугу, проданные с предприятия, с учетом всех скидок, но до вычета налогов и других платежей). Пропорциональные веса для каждого из компонентов индекса рассчитываются в зависимости от их вклада в общую оценку. Перечень товаров и услуг и их веса периодически пересматриваются, чтобы сохранять репрезентативность отражения деятельности поставщиков в австралийской экономике.

Значение ИЦП (PPI) — относительный показатель. Он отражает изменение цены по отношению к базисному году. В настоящее время за базис по большинству категорий цен принят период 2011/12 гг, но есть исключения: индекс цен производителей на некоторые группы товаров рассчитывается по отношению к периоду 2012/2013 и 2015/2016 гг. Значение индекса за базисный год принимается равным 100. Таким образом, если абсолютное значение индекса равно 110, это значит, что по сравнению с базисным периодом выросло на 10%.

Индекс цен производителей фиксирует цену товаров, формирующуюся на выходе с предприятия, поэтому служит опережающим показателем потребительской инфляции. В свою очередь, потребительская инфляция – важный фактор влияния на развитие экономической и финансовой системы страны. Основываясь в том числе и на поведении инфляционных индексов, Резервный Банк Австралии принимает решения об изменении процентной ставки регулятора.

Поэтому экономисты и аналитики пристально следят динамикой PPI, чтобы спрогнозировать движение котировок австралийского доллара. В общем случае рост индекса цен производителей положительно влияет на котировки австралийского доллара.

