Ожидания потребителей по изменению цен в Европейском Союзе (European Union Consumer Price Expectations)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Европейская комиссия (European Commission)
Сектор:
Потребитель
Высокая 23.1 21.9
21.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
22.2
23.1
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
С мая 2003 года Европейская комиссия проводит опросы потребителей с целью сбора прямых количественных данных о восприятии и ожиданиях потребителей относительно инфляции в еврозоне, Европейском союзе (ЕС) и странах-кандидатах. Целью опроса является выявление мнений потребителей об инфляции. При этом показатель считается ценным, так как он отражает возможные изменения инфляции ранее, поскольку основывается на данных об ожиданиях. Традиционный индекс потребительских цен измеряет только текущую инфляцию, а не будущие значения. И хотя данный индекс рассчитывается на основе субъективных оценок более чем 40 000 случайно выбранных потребителей, на которые влияют такие факторы как образование, возраст, доход, регион и пол, эта ошибка может быть в некоторой степени исправлена математически, что делает данные исследования незаменимыми для экономического анализа в ЕС, а также для мониторинга перспектив Экономического и валютного союза ЕС и развития экономик стран-кандидатов. На основе опросов составляются полугодовые прогнозы и аналитика циклических изменений (например, определение точек разворота). Также данные используются различными службами Комиссии, ЕЦБ и ОЭСР.

Опросы проводятся в первую половину месяца, а результаты из публикуются в последний день того же месяца. Респондентам предлагается оценить текущие и ожидаемые изменения цен, выбрав из шести возможных вариантов: сильно, умерено или незначительно выросли, стабильны, упали и "затрудняюсь ответить".

Влияние публикации данных сильно зависит от текущей экономической ситуации. Слишком высокая инфляция может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что, в свою очередь, может привести к росту валюты. Однако в сложной экономической обстановке растущая инфляция может еще больше усугубить рецессию, что может отрицательно повлиять на валюту.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Ожидания потребителей по изменению цен в Европейском Союзе (European Union Consumer Price Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
23.1
21.9
21.9
окт. 2025
21.9
25.4
24.0
сент. 2025
24.0
18.9
25.8
авг. 2025
25.9
33.1
25.1
июль 2025
25.1
18.0
21.3
июнь 2025
21.2
17.0
23.6
май 2025
23.6
34.2
29.4
апр. 2025
29.6
26.4
24.5
март 2025
24.4
24.2
21.4
февр. 2025
21.1
21.2
20.2
янв. 2025
20.2
17.8
21.2
дек. 2024
21.0
15.7
17.8
нояб. 2024
17.7
12.1
13.5
окт. 2024
13.3
11.7
11.0
сент. 2024
10.9
11.9
11.3
авг. 2024
11.3
12.2
11.3
июль 2024
11.2
14.4
13.1
июнь 2024
13.1
16.1
12.5
май 2024
12.5
10.3
11.6
апр. 2024
11.6
8.2
12.3
март 2024
12.3
15.3
15.4
февр. 2024
15.5
14.7
12.0
янв. 2024
11.9
15.0
10.5
дек. 2023
10.5
18.0
9.3
нояб. 2023
9.3
16.8
11.3
окт. 2023
11.4
14.2
12.0
сент. 2023
12.0
10.4
9.1
авг. 2023
9.0
8.6
4.9
июль 2023
4.8
9.8
6.0
июнь 2023
6.1
11.6
12.1
май 2023
12.2
11.9
15.0
апр. 2023
15.1
12.4
18.8
март 2023
18.9
13.2
17.7
февр. 2023
17.7
17.4
17.8
янв. 2023
17.7
24.5
23.2
дек. 2022
23.7
30.4
29.9
нояб. 2022
30.1
34.6
37.3
окт. 2022
37.4
36.9
41.2
сент. 2022
41.3
39.0
37.0
авг. 2022
36.8
43.8
42.7
июль 2022
42.8
45.4
42.6
июнь 2022
42.6
49.5
45.5
май 2022
45.6
57.0
50.0
апр. 2022
50.0
66.7
62.9
март 2022
59.8
39.1
37.7
февр. 2022
37.7
35.0
38.4
янв. 2022
38.4
33.2
36.6
дек. 2021
36.6
42.3
39.3
нояб. 2021
39.3
40.3
40.0
окт. 2021
40.0
31.8
33.1
123
