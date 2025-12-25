С мая 2003 года Европейская комиссия проводит опросы потребителей с целью сбора прямых количественных данных о восприятии и ожиданиях потребителей относительно инфляции в еврозоне, Европейском союзе (ЕС) и странах-кандидатах. Целью опроса является выявление мнений потребителей об инфляции. При этом показатель считается ценным, так как он отражает возможные изменения инфляции ранее, поскольку основывается на данных об ожиданиях. Традиционный индекс потребительских цен измеряет только текущую инфляцию, а не будущие значения. И хотя данный индекс рассчитывается на основе субъективных оценок более чем 40 000 случайно выбранных потребителей, на которые влияют такие факторы как образование, возраст, доход, регион и пол, эта ошибка может быть в некоторой степени исправлена математически, что делает данные исследования незаменимыми для экономического анализа в ЕС, а также для мониторинга перспектив Экономического и валютного союза ЕС и развития экономик стран-кандидатов. На основе опросов составляются полугодовые прогнозы и аналитика циклических изменений (например, определение точек разворота). Также данные используются различными службами Комиссии, ЕЦБ и ОЭСР.

Опросы проводятся в первую половину месяца, а результаты из публикуются в последний день того же месяца. Респондентам предлагается оценить текущие и ожидаемые изменения цен, выбрав из шести возможных вариантов: сильно, умерено или незначительно выросли, стабильны, упали и "затрудняюсь ответить".

Влияние публикации данных сильно зависит от текущей экономической ситуации. Слишком высокая инфляция может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что, в свою очередь, может привести к росту валюты. Однако в сложной экономической обстановке растущая инфляция может еще больше усугубить рецессию, что может отрицательно повлиять на валюту.

