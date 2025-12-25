Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC (CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по индексу S&P 500, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по S&P 500 в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Индекс S&P 500 — один из двух основных индексов американских фондовых рынков. Он характеризует динамику котировок ценных бумаг и составлен из отдельных индексов акций 500 крупнейших американских компаний. Помимо динамики значения этого индекса, аналитики часто интересуются и чистым объемом позиций, открытых по фьючерсам на него. Это косвенно может характеризовать краткосрочную перспективность американского рынка акций.

График последних значений: