Экономический календарь
Индекс экономической активности Мексики без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)
|Низкая
|1.7%
|-0.4%
|
0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.3%
|
1.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г (Economic Activity n.s.a. y/y) отражает развитие реального сектора экономики Мексики за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Данные предоставляются без корректировок на сезонность. Для расчета индекса используются концептуальная схема, методологические критерии, классификация видов экономической деятельности и источники информации, которые используются в годовых и квартальных расчетах валового внутреннего продукта. По этой причине этот индекс расценивают как раннюю оценку ВВП Мексики. Значения выше ожидаемых могут оказать благоприятное влияние на котировки мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономической активности Мексики без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
