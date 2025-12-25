Индекс ожиданий в сфере услуг (Services Sentiment Indicator) отражает деловые настроения в сервисном секторе еврозоны. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса крупнейших компаний сектора. Данные подвергаются сезонной корректировке.

Объем выборки для еврозоны составляет порядка 18 тысяч предприятий, представляющих все отрасли сервисного сектора в странах еврозоны. Количество компаний по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.

Менеджеры отвечают на вопросы относительно деловых условий за последние три месяца и прогнозируют условия ведения бизнеса и ожидаемые отпускные цены в ближайшем квартале. Индекс рассчитывается путем взятия среднего арифметического от сводных балансов ответов на вопросы:

о деловых условиях за последние три месяца (улучшились они, остались без изменений или ухудшились);

об изменении спроса на услуги компании за последние три месяца (вырос, не изменился или снизился);

об ожиданиях спроса на услуги в течение следующих трех месяцев (вырастет, не изменится, снизится).

Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно.

В силу обобщенного характера индекса ожиданий в сфере услуг, он отражает относительную картину условий ведения бизнеса в регионе. Экономисты рассматривают его в качестве одного из сводных индикаторов развития экономики. Рост сервисного сектора говорит об улучшении условий и служит опережающим индикатором развития экономики. Инвесторы интерпретируют рост индекса как сигнал к увеличению инвестиций в соответствующие компании.

На котировках евро изменения индекса отражаются слабо и ненадолго. Однако резкие движения его графика обычно рассматриваются как серьезный показатель изменения экономических условий.

График последних значений: