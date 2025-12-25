Экономический календарь
Индекс ожиданий в сфере услуг в Европейском Союзе (European Union Services Sentiment Indicator)
|Низкая
|5.7
|3.3
|
4.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|6.5
|
5.7
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс ожиданий в сфере услуг (Services Sentiment Indicator) отражает деловые настроения в сервисном секторе еврозоны. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса крупнейших компаний сектора. Данные подвергаются сезонной корректировке.
Объем выборки для еврозоны составляет порядка 18 тысяч предприятий, представляющих все отрасли сервисного сектора в странах еврозоны. Количество компаний по отдельной стране рассчитывается в соответствии с объемом вклада конкретной страны в экономику региона.
Менеджеры отвечают на вопросы относительно деловых условий за последние три месяца и прогнозируют условия ведения бизнеса и ожидаемые отпускные цены в ближайшем квартале. Индекс рассчитывается путем взятия среднего арифметического от сводных балансов ответов на вопросы:
- о деловых условиях за последние три месяца (улучшились они, остались без изменений или ухудшились);
- об изменении спроса на услуги компании за последние три месяца (вырос, не изменился или снизился);
- об ожиданиях спроса на услуги в течение следующих трех месяцев (вырастет, не изменится, снизится).
Респонденты оценивают перечисленные показатели не количественно, а качественно.
В силу обобщенного характера индекса ожиданий в сфере услуг, он отражает относительную картину условий ведения бизнеса в регионе. Экономисты рассматривают его в качестве одного из сводных индикаторов развития экономики. Рост сервисного сектора говорит об улучшении условий и служит опережающим индикатором развития экономики. Инвесторы интерпретируют рост индекса как сигнал к увеличению инвестиций в соответствующие компании.
На котировках евро изменения индекса отражаются слабо и ненадолго. Однако резкие движения его графика обычно рассматриваются как серьезный показатель изменения экономических условий.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс ожиданий в сфере услуг в Европейском Союзе (European Union Services Sentiment Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
