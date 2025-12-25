Экономический календарь
Гармонизированный индекс потребительских цен Германии г/г (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
|Низкая
|2.6%
|2.6%
|
2.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.6%
|
2.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Гармонизированный индекс потребительских цен (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP) рассчитывается ежемесячно по всей Германии по единым правилам, установленным для Европы. Индекс включает в себя цены на постоянные товары, взимаемые с них включая акцизы, на все товары и услуги, которые приобретаются внутри страны и являются частью потребительских расходов частных домохозяйств. Индекс служит мерой инфляции, критерием оценки конвергенций в Европе, а также индексом для оценки финансовых инструментов.
В дополнение к ценам, получаемым из каталогов в интернете и локально, индекс содержит весовые коэффициенты для различных типов товаров, типов бизнеса и федеральных земель, которые определяются из вторичной статистики. Целевая точность расчета HICP в процентах — 0,1 пункта. Базис цен и весов корректируется ежегодно, а базис самого индекса — раз в десять лет.
Предварительные значения публикуются ближе к концу месяца, а окончательные значения — в середине следующего месяца. При расчетах для Европы обеспечивается как пространственная, так и временная сопоставимость. Гармонизированный индекс потребительских цен, индекс потребительских цен и индекс розничных цен рассчитываются на основе одной и той же базы данных с использованием различных методов.
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (Harmonized Index of Consumer Prices y/y) отражает изменение цен в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Гармонизированный индекс потребительских цен является важным инструментом для измерения инфляции и денежно-кредитной стабильности страны, служит критерием при принятии решений о корректировке заработной платы и учитывается при расчете ВВП. Рост индекса зачастую имеет положительное влияние на курс валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Гармонизированный индекс потребительских цен Германии г/г (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
