Изменение запасов дистиллятов от EIA (EIA Distillates Stocks Change) характеризует спрос на нефтепродукты в США. Этот показатель опосредованно связан с потреблением сырой нефти и с интенсивностью ее расходования. К дистиллятам относят одну из фракций, образующихся при переработке нефти. В нее входят несколько видов дизельного топлива. Оно используется для заправки автомобилей, железнодорожных локомотивов, сельскохозяйственной техники.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение запасов дистиллятного топлива характеризует интенсивность спроса на нефтепродукты в США. Поэтому если объем запасов за минувшую неделю вырос, значит, спрос падает.

Показатель имеет высокую сезонность: например, в летний период увеличивается потребление дизельного топлива, поскольку начинается активный автомобильный сезон и сельскохозяйственные работы. Однако на котировки нефти этот показатель сам по себе оказывает слабое влияние. Экономисты оценивают его только в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений: