Изменение запасов дистиллятов в США от EIA (EIA United States Distillates Stocks Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая
1.712 млн
Последний релиз
Предыдущее
Следующий релиз
Предыдущее
Изменение запасов дистиллятов от EIA (EIA Distillates Stocks Change) характеризует спрос на нефтепродукты в США. Этот показатель опосредованно связан с потреблением сырой нефти и с интенсивностью ее расходования. К дистиллятам относят одну из фракций, образующихся при переработке нефти. В нее входят несколько видов дизельного топлива. Оно используется для заправки автомобилей, железнодорожных локомотивов, сельскохозяйственной техники.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение запасов дистиллятного топлива характеризует интенсивность спроса на нефтепродукты в США. Поэтому если объем запасов за минувшую неделю вырос, значит, спрос падает.

Показатель имеет высокую сезонность: например, в летний период увеличивается потребление дизельного топлива, поскольку начинается активный автомобильный сезон и сельскохозяйственные работы. Однако на котировки нефти этот показатель сам по себе оказывает слабое влияние. Экономисты оценивают его только в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов дистиллятов в США от EIA (EIA United States Distillates Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
0.652 млн
1.712 млн
12 дек. 2025
1.712 млн
0.892 млн
2.502 млн
5 дек. 2025
2.502 млн
1.094 млн
2.059 млн
28 нояб. 2025
2.059 млн
-0.598 млн
1.147 млн
21 нояб. 2025
1.147 млн
0.100 млн
0.171 млн
14 нояб. 2025
0.171 млн
-0.147 млн
-0.637 млн
7 нояб. 2025
-0.637 млн
-0.403 млн
-0.643 млн
31 окт. 2025
-0.643 млн
-1.317 млн
-3.362 млн
24 окт. 2025
-3.362 млн
-1.008 млн
-1.479 млн
17 окт. 2025
-1.479 млн
-0.429 млн
-4.529 млн
10 окт. 2025
-4.529 млн
-1.682 млн
-2.018 млн
3 окт. 2025
-2.018 млн
-1.172 млн
0.578 млн
26 сент. 2025
0.578 млн
0.313 млн
-1.685 млн
19 сент. 2025
-1.685 млн
2.060 млн
4.046 млн
12 сент. 2025
4.046 млн
7.425 млн
4.715 млн
5 сент. 2025
4.715 млн
-0.493 млн
1.681 млн
29 авг. 2025
1.681 млн
-1.147 млн
-1.786 млн
22 авг. 2025
-1.786 млн
3.819 млн
2.343 млн
15 авг. 2025
2.343 млн
-0.097 млн
0.714 млн
8 авг. 2025
0.714 млн
-1.244 млн
-0.565 млн
1 авг. 2025
-0.565 млн
0.714 млн
3.635 млн
25 июл. 2025
3.635 млн
-0.111 млн
2.931 млн
18 июл. 2025
2.931 млн
-0.562 млн
4.173 млн
11 июл. 2025
4.173 млн
-0.801 млн
-0.825 млн
4 июл. 2025
-0.825 млн
-0.179 млн
-1.710 млн
27 июн. 2025
-1.710 млн
0.014 млн
-4.066 млн
20 июн. 2025
-4.066 млн
0.929 млн
0.514 млн
13 июн. 2025
0.514 млн
0.605 млн
1.246 млн
6 июн. 2025
1.246 млн
1.168 млн
4.230 млн
30 мая 2025
4.230 млн
-0.683 млн
-0.724 млн
23 мая 2025
-0.724 млн
-0.634 млн
0.579 млн
16 мая 2025
0.579 млн
0.011 млн
-3.155 млн
9 мая 2025
-3.155 млн
-0.168 млн
-1.107 млн
2 мая 2025
-1.107 млн
-0.386 млн
0.937 млн
25 апр. 2025
0.937 млн
0.574 млн
-2.353 млн
18 апр. 2025
-2.353 млн
-0.209 млн
-1.851 млн
11 апр. 2025
-1.851 млн
-0.379 млн
-3.544 млн
4 апр. 2025
-3.544 млн
3.690 млн
0.264 млн
28 мар. 2025
0.264 млн
2.689 млн
-0.421 млн
21 мар. 2025
-0.421 млн
-2.034 млн
-2.812 млн
14 мар. 2025
-2.812 млн
-4.193 млн
-1.559 млн
7 мар. 2025
-1.559 млн
-3.249 млн
-1.318 млн
28 февр. 2025
-1.318 млн
4.165 млн
3.908 млн
21 февр. 2025
3.908 млн
2.067 млн
-2.051 млн
14 февр. 2025
-2.051 млн
-2.652 млн
0.135 млн
7 февр. 2025
0.135 млн
-2.609 млн
-5.471 млн
31 янв. 2025
-5.471 млн
-0.646 млн
-4.994 млн
24 янв. 2025
-4.994 млн
-6.265 млн
-3.070 млн
17 янв. 2025
-3.070 млн
-0.450 млн
3.077 млн
10 янв. 2025
3.077 млн
2.251 млн
6.071 млн
12345678...14
