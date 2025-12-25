Экономический календарь
Изменение запасов дистиллятов в США от EIA (EIA United States Distillates Stocks Change)
|Низкая
|N/D
|0.652 млн
|
1.712 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение запасов дистиллятов от EIA (EIA Distillates Stocks Change) характеризует спрос на нефтепродукты в США. Этот показатель опосредованно связан с потреблением сырой нефти и с интенсивностью ее расходования. К дистиллятам относят одну из фракций, образующихся при переработке нефти. В нее входят несколько видов дизельного топлива. Оно используется для заправки автомобилей, железнодорожных локомотивов, сельскохозяйственной техники.
Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
Изменение запасов дистиллятного топлива характеризует интенсивность спроса на нефтепродукты в США. Поэтому если объем запасов за минувшую неделю вырос, значит, спрос падает.
Показатель имеет высокую сезонность: например, в летний период увеличивается потребление дизельного топлива, поскольку начинается активный автомобильный сезон и сельскохозяйственные работы. Однако на котировки нефти этот показатель сам по себе оказывает слабое влияние. Экономисты оценивают его только в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов дистиллятов в США от EIA (EIA United States Distillates Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress