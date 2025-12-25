Экономический календарь
Индекс экономических ожиданий в Швейцарии от Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
|Низкая
|N/D
|-1.5
|
-7.7
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse (Credit Suisse Economic Expectations) отражает мнение экспертов касательно важных данных международных финансовых рынков. Для составления индекса проводится опрос 300 представителей из банков, страховых компаний и финансовых отделов компаний. В рамках опроса респонденты высказывают свои ожидания на последующие шесть месяцев касательно состояния экономики, уровня инфляции, процентных ставок, фондовых рынков и курсов валют в еврозоне, Германии, Японии, США, Великобритании, Франции и Италии, а также их прогнозы относительно цены на нефть. Рост показателя может благоприятно отразиться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс экономических ожиданий в Швейцарии от Credit Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress