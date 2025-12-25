КалендарьРазделы

Индекс выручки от оказанных услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Федеральный резервный банк Ричмонда (Federal Reserve Bank of Richmond)
Сектор:
Бизнес
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Services Revenues) представляет собой процентное изменение в доходах компаний, оказывающих услуги в пятом избирательном округе США, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс выручки от оказанных услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
N/D
нояб. 2025
N/D
-2
4
окт. 2025
4
1
сент. 2025
1
8
4
авг. 2025
4
6
2
июль 2025
2
-1
-1
июнь 2025
-4
-9
-11
май 2025
-11
-5
-7
апр. 2025
-7
3
-4
март 2025
-4
3
11
февр. 2025
11
1
4
янв. 2025
4
11
23
дек. 2024
23
-1
9
нояб. 2024
9
-2
3
окт. 2024
3
-2
-1
сент. 2024
-1
-4
-11
авг. 2024
-11
-4
5
июль 2024
5
-4
-7
июнь 2024
-11
-4
3
май 2024
3
1
-13
апр. 2024
-13
3
-7
март 2024
-7
-1
-16
февр. 2024
-16
3
4
янв. 2024
4
-6
0
дек. 2023
0
-3
1
нояб. 2023
1
-14
-11
окт. 2023
-11
3
4
сент. 2023
4
-4
4
авг. 2023
4
-4
-2
июль 2023
-2
9
-8
июнь 2023
-3
7
-10
май 2023
-10
-29
-23
апр. 2023
-23
-3
-17
март 2023
-17
-3
-3
февр. 2023
-3
-7
-6
янв. 2023
-6
-10
-12
дек. 2022
-12
-5
-2
нояб. 2022
-2
-4
-8
окт. 2022
-8
-6
0
сент. 2022
0
-12
-12
авг. 2022
-12
-10
-13
июль 2022
-13
1
0
июнь 2022
-7
10
8
май 2022
8
11
13
апр. 2022
13
10
9
март 2022
9
7
11
февр. 2022
11
8
4
янв. 2022
4
10
12
дек. 2021
12
8
12
нояб. 2021
8
3
9
123
