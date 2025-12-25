Экономический календарь
Индекс выручки от оказанных услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Services Revenues) представляет собой процентное изменение в доходах компаний, оказывающих услуги в пятом избирательном округе США, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс выручки от оказанных услуг от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Ричмонда (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress