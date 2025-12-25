Экономический календарь
Изменение запасов сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Stocks Change)
|Высокая
|N/D
|-1.190 млн
|
-1.274 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение запасов сырой нефти от EIA (EIA Crude Oil Stocks Change) — показатель, входящий в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США. В нем отражается количество баррелей коммерческой необработанной нефти, содержащееся в хранилищах американских компаний.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
В список компаний, поставляющих данные для подсчета запасов сырой нефти, входят все компании, которые способны хранить 1000 и более баррелей сырой нефти. Это:
- все трубопроводные компании (как локальные, так и магистральные), в том числе межгосударственные, внутригосударственные трубопроводы и трубопроводы местного значения;
- производители сырой нефти (нефтедобывающие компании);
- операторы терминалов;
- хранилища сырой нефти (кроме тех, что находятся на нефтеперерабатывающих заводах);
- компании, перевозящие сырую нефть с Аляски по воде в другие штаты США и округ Колумбия.
Рост количества запасов сырой нефти на складах в Америке свидетельствует либо об уменьшении спроса на сырье, либо о росте добычи. Это негативно отражается на мировых нефтяных котировках, однако изменение цен кратковременно. Для формирования понижательного тренда на рынке нужно, чтобы количество запасов нефти устойчиво росло в течение нескольких недель подряд.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
