Изменение запасов сырой нефти от EIA (EIA Crude Oil Stocks Change) — показатель, входящий в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США. В нем отражается количество баррелей коммерческой необработанной нефти, содержащееся в хранилищах американских компаний.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

В список компаний, поставляющих данные для подсчета запасов сырой нефти, входят все компании, которые способны хранить 1000 и более баррелей сырой нефти. Это:

все трубопроводные компании (как локальные, так и магистральные), в том числе межгосударственные, внутригосударственные трубопроводы и трубопроводы местного значения;

производители сырой нефти (нефтедобывающие компании);

операторы терминалов;

хранилища сырой нефти (кроме тех, что находятся на нефтеперерабатывающих заводах);

компании, перевозящие сырую нефть с Аляски по воде в другие штаты США и округ Колумбия.

Рост количества запасов сырой нефти на складах в Америке свидетельствует либо об уменьшении спроса на сырье, либо о росте добычи. Это негативно отражается на мировых нефтяных котировках, однако изменение цен кратковременно. Для формирования понижательного тренда на рынке нужно, чтобы количество запасов нефти устойчиво росло в течение нескольких недель подряд.

