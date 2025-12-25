КалендарьРазделы

Изменение запасов сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Stocks Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Высокая N/D -1.190 млн
-1.274 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение запасов сырой нефти от EIA (EIA Crude Oil Stocks Change) — показатель, входящий в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США. В нем отражается количество баррелей коммерческой необработанной нефти, содержащееся в хранилищах американских компаний.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

В список компаний, поставляющих данные для подсчета запасов сырой нефти, входят все компании, которые способны хранить 1000 и более баррелей сырой нефти. Это:

  • все трубопроводные компании (как локальные, так и магистральные), в том числе межгосударственные, внутригосударственные трубопроводы и трубопроводы местного значения;
  • производители сырой нефти (нефтедобывающие компании);
  • операторы терминалов;
  • хранилища сырой нефти (кроме тех, что находятся на нефтеперерабатывающих заводах);
  • компании, перевозящие сырую нефть с Аляски по воде в другие штаты США и округ Колумбия.

Рост количества запасов сырой нефти на складах в Америке свидетельствует либо об уменьшении спроса на сырье, либо о росте добычи. Это негативно отражается на мировых нефтяных котировках, однако изменение цен кратковременно. Для формирования понижательного тренда на рынке нужно, чтобы количество запасов нефти устойчиво росло в течение нескольких недель подряд.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
-1.190 млн
-1.274 млн
12 дек. 2025
-1.274 млн
2.123 млн
-1.812 млн
5 дек. 2025
-1.812 млн
4.780 млн
0.574 млн
28 нояб. 2025
0.574 млн
1.210 млн
2.774 млн
21 нояб. 2025
2.774 млн
-5.136 млн
-3.426 млн
14 нояб. 2025
-3.426 млн
-1.460 млн
6.413 млн
7 нояб. 2025
6.413 млн
0.870 млн
5.202 млн
31 окт. 2025
5.202 млн
-3.000 млн
-6.858 млн
24 окт. 2025
-6.858 млн
0.315 млн
-0.961 млн
17 окт. 2025
-0.961 млн
-4.625 млн
3.524 млн
10 окт. 2025
3.524 млн
-2.689 млн
3.715 млн
3 окт. 2025
3.715 млн
3.334 млн
1.792 млн
26 сент. 2025
1.792 млн
2.655 млн
-0.607 млн
19 сент. 2025
-0.607 млн
-2.631 млн
-9.285 млн
12 сент. 2025
-9.285 млн
-1.708 млн
3.939 млн
5 сент. 2025
3.939 млн
2.062 млн
2.415 млн
29 авг. 2025
2.415 млн
2.212 млн
-2.392 млн
22 авг. 2025
-2.392 млн
1.859 млн
-6.014 млн
15 авг. 2025
-6.014 млн
0.397 млн
3.036 млн
8 авг. 2025
3.036 млн
0.083 млн
-3.029 млн
1 авг. 2025
-3.029 млн
-0.353 млн
7.698 млн
25 июл. 2025
7.698 млн
0.914 млн
-3.169 млн
18 июл. 2025
-3.169 млн
-1.287 млн
-3.859 млн
11 июл. 2025
-3.859 млн
0.681 млн
7.070 млн
4 июл. 2025
7.070 млн
-0.418 млн
3.845 млн
27 июн. 2025
3.845 млн
-1.857 млн
-5.836 млн
20 июн. 2025
-5.836 млн
-7.165 млн
-11.473 млн
13 июн. 2025
-11.473 млн
0.078 млн
-3.644 млн
6 июн. 2025
-3.644 млн
0.011 млн
-4.304 млн
30 мая 2025
-4.304 млн
-1.170 млн
-2.795 млн
23 мая 2025
-2.795 млн
0.109 млн
1.328 млн
16 мая 2025
1.328 млн
-3.358 млн
3.454 млн
9 мая 2025
3.454 млн
-3.654 млн
-2.032 млн
2 мая 2025
-2.032 млн
2.000 млн
-2.696 млн
25 апр. 2025
-2.696 млн
-0.533 млн
0.244 млн
18 апр. 2025
0.244 млн
-2.818 млн
0.515 млн
11 апр. 2025
0.515 млн
0.313 млн
2.553 млн
4 апр. 2025
2.553 млн
2.262 млн
6.165 млн
28 мар. 2025
6.165 млн
-3.053 млн
-3.341 млн
21 мар. 2025
-3.341 млн
-3.047 млн
1.745 млн
14 мар. 2025
1.745 млн
1.891 млн
1.448 млн
7 мар. 2025
1.448 млн
4.499 млн
3.614 млн
28 февр. 2025
3.614 млн
4.059 млн
-2.332 млн
21 февр. 2025
-2.332 млн
1.458 млн
4.633 млн
14 февр. 2025
4.633 млн
1.046 млн
4.070 млн
7 февр. 2025
4.070 млн
7.269 млн
8.664 млн
31 янв. 2025
8.664 млн
0.926 млн
3.463 млн
24 янв. 2025
3.463 млн
-1.836 млн
-1.017 млн
17 янв. 2025
-1.017 млн
-2.446 млн
-1.962 млн
10 янв. 2025
-1.962 млн
-1.211 млн
-0.959 млн
12345678...19
