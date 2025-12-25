Экономический календарь и индикаторы Великобритании

КалендарьРазделы

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.7% 1 кв. 2025 0.1% Квартал
Уровень безработицы 4.8% авг. 2025 4.7% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.0% сент. 2025 0.3% Месяц
Решение Банка Англии по процентной ставке 4.00% 4.00%
Торговый баланс £​-22.244 млрд июль 2025 £​-22.156 млрд Месяц

2025.12.25 00:00, GBP, Рождество
2025.12.26 00:00, GBP, День подарков
2025.12.29 07:00, GBP, Индекс цен на жилье от Nationwide м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Индекс цен на жилье от Nationwide г/г, Прогноз: 1.9%, Предыдущее: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC
2026.01.01 00:00, GBP, Новый год
2026.01.02 09:30, GBP, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 4.613% 4.608%
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций 5.476% 5.104%
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций 4.093% 3.855%
Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП 3м/3м 0.2% июль 2025 0.3% Месяц
ВВП г/г 1.3% 1 кв. 2025 1.5% Квартал
ВВП кв/кв 0.7% 1 кв. 2025 0.1% Квартал
ВВП м/м 0.0% июль 2025 0.4% Месяц
Оценка роста ВВП от NIESR -0.1% нояб. 2025 -0.1% Месяц
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Изменение занятости населения за 3 месяца 91 тыс авг. 2025 232 тыс Месяц
Изменение числа заявок на пособие по безработице 25.7 тыс сент. 2025 -2.0 тыс Месяц
Производительность труда г/г -0.8% 4 кв. 2024 -2.3% Квартал
Производительность труда кв/кв 0.7% 4 кв. 2024 -1.1% Квартал
Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г 5.0% авг. 2025 4.8% Месяц
Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г 4.7% авг. 2025 4.8% Месяц
Уровень безработицы 4.8% авг. 2025 4.7% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс отпускных цен производителей г/г 3.6% сент. 2025 1.5% Месяц
Базовый индекс отпускных цен производителей м/м 0.1% сент. 2025 0.0% Месяц
Базовый индекс потребительских цен г/г 3.5% сент. 2025 3.6% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м 0.0% сент. 2025 0.3% Месяц
Базовый индекс розничных цен г/г 4.4% сент. 2025 4.4% Месяц
Базовый индекс розничных цен м/м -0.4% сент. 2025 0.4% Месяц
Индекс закупочных цен производителей г/г 0.8% сент. 2025 -1.5% Месяц
Индекс закупочных цен производителей м/м -0.1% сент. 2025 0.1% Месяц
Индекс отпускных цен производителей г/г 3.4% сент. 2025 0.1% Месяц
Индекс отпускных цен производителей м/м 0.0% сент. 2025 0.1% Месяц
Индекс потребительских цен 139.3 сент. 2025 139.3 Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.8% сент. 2025 3.8% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.0% сент. 2025 0.3% Месяц
Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья 138.9 сент. 2025 138.9 Месяц
Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г 4.1% сент. 2025 4.1% Месяц
Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м 0.1% сент. 2025 0.3% Месяц
Индекс розничных цен г/г 4.5% сент. 2025 4.6% Месяц
Индекс розничных цен м/м -0.4% сент. 2025 0.4% Месяц
Инфляционные ожидания от Банка Англии 3.0% 2.7%
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв £​-16.118 млрд 2 кв. 2025 £​-4.909 млрд Квартал
Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м -0.2% окт. 2025 0.6% Месяц
Объем программы количественного смягчения Банка Англии £​875 млрд £​895 млрд
Решение Банка Англии по процентной ставке 4.00% 4.00%
Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии 0 0
Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии 5 4
Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии 4 5
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Счет текущих операций £​-18.099 млрд 3 кв. 2024 £​-24.002 млрд Квартал
Торговый баланс £​-22.244 млрд июль 2025 £​-22.156 млрд Месяц
Торговый баланс без учета стран ЕС £​-10.158 млрд июль 2025 £​-10.783 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Заимствования государственного сектора £​20.246 млрд сент. 2025 £​15.318 млрд Месяц
Потребность государственного сектора в заимствованиях £​-10.862 млрд сент. 2025 £​10.201 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Бизнес-инвестиции г/г 6.1% 1 кв. 2025 -0.7% Квартал
Бизнес-инвестиции кв/кв 3.9% 1 кв. 2025 -3.2% Квартал
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS N/D дек. 2025 50.2 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS N/D дек. 2025 51.3 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS 39.4 нояб. 2025 44.1 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам по всем секторам от S&P Global/CIPS 49.5 окт. 2019 48.8 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS N/D дек. 2025 51.2 Месяц
Объемы строительства г/г 2.4% июль 2025 1.5% Месяц
Объемы строительства м/м 0.2% июль 2025 0.3% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности г/г 0.2% июль 2025 0.0% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности м/м -1.3% июль 2025 0.5% Месяц
Промышленное производство г/г 0.1% июль 2025 0.2% Месяц
Промышленное производство м/м -0.9% июль 2025 0.7% Месяц
Число регистраций новых автомобилей г/г N/D нояб. 2025 0.5% Месяц
Число регистраций новых автомобилей м/м N/D нояб. 2025 -53.7% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс розничных продаж г/г 2.3% сент. 2025 1.3% Месяц
Базовый индекс розничных продаж м/м 0.6% сент. 2025 1.0% Месяц
Индекс активности в сфере услуг 0.4% июль 2025 0.4% Месяц
Индекс доверия потребителей от Gfk -17 дек. 2025 -19 Месяц
Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м £​5.392 млрд окт. 2025 £​6.621 млрд Месяц
Потребительское кредитование от Банка Англии м/м £​1.119 млрд окт. 2025 £​1.398 млрд Месяц
Розничные продажи г/г 1.5% сент. 2025 0.7% Месяц
Розничные продажи м/м 0.5% сент. 2025 0.6% Месяц
Розничные продажи от BRC г/г 6.5% дек. 2022 4.1% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Баланс цен на жилье от RICS -16.0% нояб. 2025 -19.0% Месяц
Индекс цен на жилье г/г 2.6% сент. 2025 3.1% Месяц
Индекс цен на жилье от Halifax г/г N/D нояб. 2025 1.9% Месяц
Индекс цен на жилье от Halifax м/м N/D нояб. 2025 0.6% Месяц
Индекс цен на жилье от Nationwide г/г 1.8% нояб. 2025 2.4% Месяц
Индекс цен на жилье от Nationwide м/м 0.3% нояб. 2025 0.2% Месяц
Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м £​4.273 млрд окт. 2025 £​5.223 млрд Месяц
Одобренные ипотечные кредиты от UK Finance 38.779 тыс дек. 2018 39.205 тыс Месяц
Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии 65.018 тыс окт. 2025 65.647 тыс Месяц