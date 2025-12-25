Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Великобритании
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.7%
|1 кв. 2025
|0.1%
|Квартал
|Уровень безработицы
|4.8%
|авг. 2025
|4.7%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|0.0%
|сент. 2025
|0.3%
|Месяц
|Решение Банка Англии по процентной ставке
|4.00%
|4.00%
|Торговый баланс
|£-22.244 млрд
|июль 2025
|£-22.156 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, GBP, Рождество
2025.12.26 00:00, GBP, День подарков
2025.12.29 07:00, GBP, Индекс цен на жилье от Nationwide м/м, Прогноз: 0.2%, Предыдущее: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Индекс цен на жилье от Nationwide г/г, Прогноз: 1.9%, Предыдущее: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC
2026.01.01 00:00, GBP, Новый год
2026.01.02 09:30, GBP, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS