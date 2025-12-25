КалендарьРазделы

Торговый баланс Новой Зеландии за 12 месяцев (New Zealand Trade Balance 12-Months)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Торговля
Средняя $​-2.064 млрд $​-1.680 млрд
$​-2.350 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-1.901 млрд
$​-2.064 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс за 12 месяцев (Trade Balance 12-months) отражает разницу между общим объемом экспорта и импорта товаров и услуг страны за предыдущие 12 месяцев, начиная с отчетного месяца.

Положительный торговый баланс может благоприятно повлиять на новозеландский доллар.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Новой Зеландии за 12 месяцев (New Zealand Trade Balance 12-Months)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​-2.064 млрд
$​-1.680 млрд
$​-2.350 млрд
окт. 2025
$​-2.281 млрд
$​-2.055 млрд
$​-2.393 млрд
сент. 2025
$​-2.246 млрд
$​-2.959 млрд
$​-3.058 млрд
авг. 2025
$​-2.986 млрд
$​-3.492 млрд
$​-4.117 млрд
июль 2025
$​-3.941 млрд
$​-3.622 млрд
$​-4.384 млрд
июнь 2025
$​-4.366 млрд
$​-3.031 млрд
$​-3.931 млрд
май 2025
$​-3.790 млрд
$​-4.002 млрд
$​-4.965 млрд
апр. 2025
$​-4.812 млрд
$​-6.349 млрд
$​-6.250 млрд
март 2025
$​-6.133 млрд
$​-5.916 млрд
$​-6.634 млрд
февр. 2025
$​-6.513 млрд
$​-8.516 млрд
$​-7.342 млрд
янв. 2025
$​-7.223 млрд
$​-8.368 млрд
$​-7.802 млрд
дек. 2024
$​-7.669 млрд
$​-9.066 млрд
$​-8.261 млрд
нояб. 2024
$​-8.246 млрд
$​-9.601 млрд
$​-9.068 млрд
окт. 2024
$​-8.956 млрд
$​-9.329 млрд
$​-9.145 млрд
сент. 2024
$​-9.086 млрд
$​-9.084 млрд
$​-9.399 млрд
авг. 2024
$​-9.288 млрд
$​-8.966 млрд
$​-9.352 млрд
июль 2024
$​-9.293 млрд
$​-9.724 млрд
$​-9.504 млрд
июнь 2024
$​-9.399 млрд
$​-10.524 млрд
$​-10.213 млрд
май 2024
$​-10.054 млрд
$​-9.218 млрд
$​-10.217 млрд
апр. 2024
$​-10.114 млрд
$​-8.483 млрд
$​-9.984 млрд
март 2024
$​-9.873 млрд
$​-11.262 млрд
$​-12.063 млрд
февр. 2024
$​-11.991 млрд
$​-12.451 млрд
$​-12.620 млрд
янв. 2024
$​-12.496 млрд
$​-13.767 млрд
$​-13.615 млрд
дек. 2023
$​-13.567 млрд
$​-13.203 млрд
$​-13.895 млрд
нояб. 2023
$​-13.874 млрд
$​-13.606 млрд
$​-14.823 млрд
окт. 2023
$​-14.805 млрд
$​-14.561 млрд
$​-15.412 млрд
сент. 2023
$​-15.333 млрд
$​-15.388 млрд
$​-15.524 млрд
авг. 2023
$​-15.537 млрд
$​-15.583 млрд
$​-15.880 млрд
июль 2023
$​-15.806 млрд
$​-15.504 млрд
$​-16.113 млрд
июнь 2023
$​-15.980 млрд
$​-17.138 млрд
$​-17.122 млрд
май 2023
$​-17.119 млрд
$​-17.236 млрд
$​-17.017 млрд
апр. 2023
$​-16.804 млрд
$​-17.080 млрд
$​-16.762 млрд
март 2023
$​-16.398 млрд
$​-16.450 млрд
$​-15.718 млрд
февр. 2023
$​-15.644 млрд
$​-16.053 млрд
$​-15.645 млрд
янв. 2023
$​-15.477 млрд
$​-14.887 млрд
$​-14.630 млрд
дек. 2022
$​-14.464 млрд
$​-15.233 млрд
$​-14.978 млрд
нояб. 2022
$​-14.632 млрд
$​-12.717 млрд
$​-13.855 млрд
окт. 2022
$​-12.880 млрд
$​-12.518 млрд
$​-12.033 млрд
сент. 2022
$​-11.945 млрд
$​-13.190 млрд
$​-12.496 млрд
авг. 2022
$​-12.280 млрд
$​-12.197 млрд
$​-11.965 млрд
июль 2022
$​-11.640 млрд
$​-10.510 млрд
$​-10.935 млрд
июнь 2022
$​-10.509 млрд
$​-9.568 млрд
$​-9.563 млрд
май 2022
$​-9.521 млрд
$​-9.552 млрд
$​-9.287 млрд
апр. 2022
$​-9.117 млрд
$​-9.656 млрд
$​-9.303 млрд
март 2022
$​-9.108 млрд
$​-9.023 млрд
$​-8.676 млрд
февр. 2022
$​-8.373 млрд
$​-7.800 млрд
$​-7.783 млрд
янв. 2022
$​-7.717 млрд
$​-6.975 млрд
$​-7.282 млрд
дек. 2021
$​-6.784 млрд
$​-7.163 млрд
$​-6.233 млрд
нояб. 2021
$​-6.041 млрд
$​-6.047 млрд
$​-4.899 млрд
окт. 2021
$​-4.920 млрд
$​-5.137 млрд
$​-4.105 млрд
