Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м (Nationwide House Price Index (HPI) m/m) выпускается крупнейшим в мире строительным обществом, одним из крупнейших поставщиков ипотечных услуг в Великобритании. Он демонстрирует изменение средней цены на жилую недвижимость в стране за отчетный месяц по сравнению с предыдущим месяцем, на основе серий данных, которые собираются в Nationwide с 1952 года.

Индекс рассчитывается по данным об утвержденных Nationwide ипотечных кредитах. В выборку данных не включаются сделки купли-продажи жилья за наличные деньги. Он корректируется с учетом сезонных колебаний, поскольку в зимние месяцы цена на жилье обычно чуть ниже, чем в летнее время из-за изменения активности на рынке жилья.

Цена дома зависит от его характеристик, включая физические свойства (размер или количество комнат), а также тип района, в котором находится дом. Поэтому для расчета средней стоимости дома используется гедонистическая регрессия, а не простое среднее арифметическое. Это позволяет рассчитать стоимость среднего «типичного» дома в Великобритании и ее изменение во времени. Этого «типичного» дома физически не существует – он всего лишь являет собой некоторую модель с заданными характеристиками, которые, в свою очередь, заводятся в математическую формулу расчета.

Некоторые типы сделок исключаются из расчета, поскольку они могут исказить статистическую картину. Так, в индексе не учитываются:

ипотечные кредиты, взятые в виде рефинансирования, для погашения предыдущей ипотеки (учитывается только ипотека на покупку собственного дома);

покупка с целью сдачи в аренду (не для себя);

недвижимость, проданная по сниженной цене (учитываются только продажи/покупки по рыночной цене).

Индекс цен от Nationwide — альтернативный индекс инфляции на британском рынке жилья. Его преимущество по сравнению с индексом от Бюро национальной статистики состоит в более глубокой выборке данных (статистика ведется с 1952 года). Недостаток — в ограниченности источника данных (только ипотечные кредиты, выданные Nationwide).

Рост индекса может благоприятно сказаться на котировках фунта, поскольку свидетельствует о росте инфляции на рынке жилой недвижимости.

График последних значений: