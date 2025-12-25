Индекс доверия в производственном секторе (Manufacturing Confidence) отражает оптимизм компаний производственного страны относительно текущей экономической обстановки. Индекс рассчитывается ежемесячно в рамках общего исследования бизнес-тенденций, в ходе онлайн-опроса предприятий, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER. Изначально в этот опрос включался только производственный сектор, теперь в него входят почти все сектора экономики Швеции.

Каждый месяц Национальный институт опрашивает менеджеров производственных предприятий Швеции. В выборку включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Сбор всех данных от респондентов занимает примерно три недели.

Степень важности ответов от той или иной компании определяется объемом производства, который определяется по размеру добавленной стоимости. В других отраслях веса компаниям назначаются на основе количества сотрудников. Эти веса обновляются каждый год, в соответствии с обновленной выборкой. Взвешенные ответы суммируются и экстраполируются, как если бы в опросе участвовали все компании производственного сектора.

В опроснике предприятиям предлагается оценить текущую ситуацию с точки зрения заказов, запасов готовой продукции, ожидаемых объемов производства и занятости в компании. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.

Индекс делового доверия — один из ключевых показателей, характеризующих условия ведения бизнеса и общее состояние экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует об улучшении бизнес-климата и о позитивных настроениях в деловой среде Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят об ухудшении ситуации.

