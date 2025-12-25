КалендарьРазделы

Индекс доверия в производственном секторе Швеции (Sweden Manufacturing Confidence)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Национальный институт экономических исследований (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Сектор:
Бизнес
Низкая 103.8
100.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс доверия в производственном секторе (Manufacturing Confidence) отражает оптимизм компаний производственного страны относительно текущей экономической обстановки. Индекс рассчитывается ежемесячно в рамках общего исследования бизнес-тенденций, в ходе онлайн-опроса предприятий, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER. Изначально в этот опрос включался только производственный сектор, теперь в него входят почти все сектора экономики Швеции.

Каждый месяц Национальный институт опрашивает менеджеров производственных предприятий Швеции. В выборку включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Сбор всех данных от респондентов занимает примерно три недели.

Степень важности ответов от той или иной компании определяется объемом производства, который определяется по размеру добавленной стоимости. В других отраслях веса компаниям назначаются на основе количества сотрудников. Эти веса обновляются каждый год, в соответствии с обновленной выборкой. Взвешенные ответы суммируются и экстраполируются, как если бы в опросе участвовали все компании производственного сектора.

В опроснике предприятиям предлагается оценить текущую ситуацию с точки зрения заказов, запасов готовой продукции, ожидаемых объемов производства и занятости в компании. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.

Индекс делового доверия — один из ключевых показателей, характеризующих условия ведения бизнеса и общее состояние экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует об улучшении бизнес-климата и о позитивных настроениях в деловой среде Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят об ухудшении ситуации.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия в производственном секторе Швеции (Sweden Manufacturing Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
103.8
100.8
нояб. 2025
N/D
100.1
100.2
окт. 2025
100.2
99.4
сент. 2025
98.6
97.0
авг. 2025
97.0
95.8
июль 2025
96.3
100.2
99.3
июнь 2025
99.3
99.4
100.1
май 2025
100.1
98.2
100.2
апр. 2025
99.6
96.9
96.7
март 2025
96.4
96.3
95.6
февр. 2025
95.6
95.1
94.8
янв. 2025
94.8
93.5
96.5
дек. 2024
96.5
92.4
96.3
нояб. 2024
95.8
93.3
91.6
окт. 2024
91.8
96.6
93.7
сент. 2024
94.2
98.3
96.6
авг. 2024
97.1
98.6
97.0
июль 2024
97.0
99.0
99.2
июнь 2024
99.2
98.8
98.6
май 2024
98.5
98.5
100.6
апр. 2024
100.5
97.7
98.6
март 2024
98.7
95.7
98.4
февр. 2024
98.4
96.1
99.2
янв. 2024
99.3
100.0
95.1
дек. 2023
95.1
100.3
99.1
нояб. 2023
99.1
100.9
99.6
окт. 2023
99.5
97.3
100.4
сент. 2023
100.1
93.7
96.9
авг. 2023
96.6
97.5
97.5
июль 2023
97.1
102.0
101.9
июнь 2023
102.3
102.2
102.4
май 2023
102.9
102.5
101.2
апр. 2023
101.6
102.8
103.3
март 2023
103.4
100.8
102.1
февр. 2023
102.2
101.7
100.4
янв. 2023
99.5
104.1
103.7
дек. 2022
104.1
104.6
104.5
нояб. 2022
104.2
107.5
104.8
окт. 2022
105.1
113.3
109.6
сент. 2022
110.0
118.1
115.7
авг. 2022
116.4
120.2
119.4
июль 2022
119.4
123.3
120.6
июнь 2022
120.6
123.8
125.0
май 2022
125.5
123.5
121.3
апр. 2022
121.4
125.0
124.7
март 2022
125.0
123.1
124.3
февр. 2022
124.3
124.6
121.4
янв. 2022
121.3
127.4
126.4
дек. 2021
127.3
127.9
126.3
нояб. 2021
126.6
128.0
128.4
123
