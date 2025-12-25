Экономический календарь
Уровень безработицы в Японии (Japan Unemployment Rate)
|Низкая
|2.6%
|2.4%
|
2.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.4%
|
2.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы (Unemployment Rate) рассчитывается как процентное отношение безработных граждан к общему количеству рабочей силы. К безработным относятся лица от 15 до 74 лет, которые не трудоустроены на отчетный момент, в настоящее время готовы приступить к работе и находятся в активном поиске работы.
Таким образом индикатор отражает процент безработных от общей численности рабочей силы, которые находились в поиске работы в предыдущем месяце. Поскольку японская экономика больше зависит от промышленного сектора, чем от частного потребления, эти данные, как правило, имеют меньшее влияние на национальную валюту, чем данные по занятости из других стран. Рынок труда Японии сохраняет удивительно низкий уровень безработицы, несмотря на низкий рост мирового рынка труда. Уровень безработицы в последние годы находится в пределах 5% во время рецессии.
Безработица в возрастной группе от 15 до 24 лет выше среднего уровня. В последние годы уровень безработицы имеет тенденцию к улучшению, но есть подозрение, что правительство подделывает данные.
Рост индекса может негативно отразиться на котировках иены.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Японии (Japan Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
