Уровень безработицы (Unemployment Rate) рассчитывается как процентное отношение безработных граждан к общему количеству рабочей силы. К безработным относятся лица от 15 до 74 лет, которые не трудоустроены на отчетный момент, в настоящее время готовы приступить к работе и находятся в активном поиске работы.

Таким образом индикатор отражает процент безработных от общей численности рабочей силы, которые находились в поиске работы в предыдущем месяце. Поскольку японская экономика больше зависит от промышленного сектора, чем от частного потребления, эти данные, как правило, имеют меньшее влияние на национальную валюту, чем данные по занятости из других стран. Рынок труда Японии сохраняет удивительно низкий уровень безработицы, несмотря на низкий рост мирового рынка труда. Уровень безработицы в последние годы находится в пределах 5% во время рецессии.

Безработица в возрастной группе от 15 до 24 лет выше среднего уровня. В последние годы уровень безработицы имеет тенденцию к улучшению, но есть подозрение, что правительство подделывает данные.

Рост индекса может негативно отразиться на котировках иены.

График последних значений: