Выступление президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Лагард (European Central Bank (ECB) President Lagarde Speech)
Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (ECB President Lagarde Speech) отражает официальную позицию европейского регулятора, поэтому каждая ее речь внимательно изучается участниками рынка и аналитиками.
Кристин Лагард – бывший Министр экономики, финансов и промышленности Франции, занимает пост руководителя европейского регулятора с 1 ноября 2019 года. Ее публичные выступления и речи нередки: помимо обязательных на этом посту выступлений в Европарламенте и в различных его отдельных комитетах, она принимает участие в международных экономических форумах, выступает на конгрессах и конференциях, зачитывает официальные заявления ЕЦБ (например, чаще всего именно она проводит пресс-конференцию ЕЦБ по денежно-кредитной политике) и даже читает лекции перед студентами ведущих мировых университетов в качестве приглашенного гостя.
Руководитель европейского регулятора – человек, оказывающий максимальное влияние на котировки евро среди всех остальных сотрудников ЕЦБ и контролирующих органов Евросоюза. Президент обладает всей полнотой информации относительно намерений Правления ЕЦБ и мнений его отдельных членов. Поэтому высказывания Лагард зачастую очень внимательно исследуются аналитиками и экономистами. Тексты выступлений публикуются на сайте ЕЦБ.
Если из риторики Кристин Лагард можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может кратковременно повлиять на евро. Благоприятно отражается на котировках единой валюты ситуация, в которой Лагард положительно характеризует рынок труда в еврозоне или констатирует рост инфляции. Все эти факторы могут дать инвесторам намек на скорый рост процентной ставки европейского регулятора.