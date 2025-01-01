Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (ECB President Lagarde Speech) отражает официальную позицию европейского регулятора, поэтому каждая ее речь внимательно изучается участниками рынка и аналитиками.

Кристин Лагард – бывший Министр экономики, финансов и промышленности Франции, занимает пост руководителя европейского регулятора с 1 ноября 2019 года. Ее публичные выступления и речи нередки: помимо обязательных на этом посту выступлений в Европарламенте и в различных его отдельных комитетах, она принимает участие в международных экономических форумах, выступает на конгрессах и конференциях, зачитывает официальные заявления ЕЦБ (например, чаще всего именно она проводит пресс-конференцию ЕЦБ по денежно-кредитной политике) и даже читает лекции перед студентами ведущих мировых университетов в качестве приглашенного гостя.

Руководитель европейского регулятора – человек, оказывающий максимальное влияние на котировки евро среди всех остальных сотрудников ЕЦБ и контролирующих органов Евросоюза. Президент обладает всей полнотой информации относительно намерений Правления ЕЦБ и мнений его отдельных членов. Поэтому высказывания Лагард зачастую очень внимательно исследуются аналитиками и экономистами. Тексты выступлений публикуются на сайте ЕЦБ.

Если из риторики Кристин Лагард можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может кратковременно повлиять на евро. Благоприятно отражается на котировках единой валюты ситуация, в которой Лагард положительно характеризует рынок труда в еврозоне или констатирует рост инфляции. Все эти факторы могут дать инвесторам намек на скорый рост процентной ставки европейского регулятора.