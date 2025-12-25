КалендарьРазделы

Баланс внешней торговли товарами в Швеции (Sweden Goods Trade Balance)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Статистическое управление Швеции (Statistics Sweden (SCB))
Сектор:
Торговля
Низкая Kr​1.5 млрд Kr​0.0 млрд
Kr​4.9 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Kr​0.0 млрд
Kr​1.5 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Управление статистики Швеции ежемесячно публикует информацию о внешней торговле, в том числе Индикатор баланса внешней торговли товарами (Goods Trade Balance). Торговый баланс отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Публикуемый индекс позволяет оценивать структуру торговых потоков между странами. Данные также оправляются в статистические агентства Евросоюза, которые собирают и публикуют сводную информацию по европейскому рынку.

Основные статьи экспорта Швеции — это оборудование, автомобили, бумажные изделия, целлюлоза и древесина. Импортирует же страна нефть и нефтепродукты, железо и сталь, продукты питания и одежду. Основными торговыми партнерами Швеции являются страны ЕС, а также Норвегия, Китай, США и Россия. Данные о торговле со странами, не входящими в состав ЕС, собираются из деклараций, подаваемых в таможенную службу Швеции по всем товарам, пересекающим границу. Данные о торговле со странами-членами Евросоюза собираются на основе опроса.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Швеции – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс внешней торговли товарами в Швеции (Sweden Goods Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
Kr​1.5 млрд
Kr​0.0 млрд
Kr​4.9 млрд
сент. 2025
Kr​5.4 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​-8.1 млрд
авг. 2025
Kr​-8.9 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​3.6 млрд
июль 2025
Kr​4.5 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​12.6 млрд
июнь 2025
Kr​13.3 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​5.0 млрд
май 2025
Kr​3.9 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​6.2 млрд
апр. 2025
Kr​4815.6 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​4842.8 млрд
март 2025
Kr​4842.8 млрд
Kr​9.9 млрд
Kr​4815.0 млрд
февр. 2025
Kr​14.4 млрд
Kr​10.0 млрд
Kr​14.5 млрд
янв. 2025
Kr​15.1 млрд
Kr​5.9 млрд
Kr​5.4 млрд
дек. 2024
Kr​6.2 млрд
Kr​5.4 млрд
Kr​7.5 млрд
нояб. 2024
Kr​7.2 млрд
Kr​0.3 млрд
Kr​1.1 млрд
окт. 2024
Kr​0.6 млрд
Kr​-0.5 млрд
Kr​-1.0 млрд
сент. 2024
Kr​0.8 млрд
Kr​9.5 млрд
Kr​-6.5 млрд
авг. 2024
Kr​-5.3 млрд
Kr​5.2 млрд
Kr​6.6 млрд
июль 2024
Kr​6.5 млрд
Kr​7.5 млрд
Kr​8.1 млрд
июнь 2024
Kr​8.7 млрд
Kr​2.2 млрд
Kr​10.4 млрд
май 2024
Kr​11.9 млрд
Kr​5.3 млрд
Kr​7.2 млрд
апр. 2024
Kr​7.9 млрд
Kr​-1.6 млрд
Kr​5.3 млрд
март 2024
Kr​4.8 млрд
Kr​11.5 млрд
Kr​10.9 млрд
февр. 2024
Kr​9.3 млрд
Kr​-0.2 млрд
Kr​13.3 млрд
янв. 2024
Kr​13.3 млрд
Kr​-0.3 млрд
Kr​1.9 млрд
дек. 2023
Kr​3.8 млрд
Kr​1.6 млрд
Kr​12.1 млрд
нояб. 2023
Kr​12.7 млрд
Kr​0.6 млрд
Kr​7.3 млрд
окт. 2023
Kr​8.9 млрд
Kr​-0.5 млрд
Kr​2.3 млрд
сент. 2023
Kr​2.2 млрд
Kr​-0.5 млрд
Kr​-7.7 млрд
авг. 2023
Kr​-8.4 млрд
Kr​-0.8 млрд
Kr​6.1 млрд
июль 2023
Kr​4.6 млрд
Kr​-1.4 млрд
Kr​2.2 млрд
июнь 2023
Kr​1.1 млрд
Kr​-1.5 млрд
Kr​-0.6 млрд
май 2023
Kr​-0.3 млрд
Kr​-1.5 млрд
Kr​-3.6 млрд
апр. 2023
Kr​-2.7 млрд
Kr​-1.6 млрд
Kr​8.5 млрд
март 2023
Kr​6.9 млрд
Kr​-2.1 млрд
Kr​5.1 млрд
февр. 2023
Kr​6.9 млрд
Kr​0.7 млрд
Kr​8.5 млрд
янв. 2023
Kr​11.1 млрд
Kr​-8.8 млрд
Kr​-2.8 млрд
дек. 2022
Kr​-1.2 млрд
Kr​-13.9 млрд
Kr​-6.5 млрд
нояб. 2022
Kr​-5.4 млрд
Kr​-6.1 млрд
Kr​-10.1 млрд
окт. 2022
Kr​-9.5 млрд
Kr​-5.0 млрд
Kr​-1.4 млрд
сент. 2022
Kr​-1.8 млрд
Kr​-8.8 млрд
Kr​-18.0 млрд
авг. 2022
Kr​-18.4 млрд
Kr​0.7 млрд
Kr​-3.9 млрд
июль 2022
Kr​-2.1 млрд
Kr​0.8 млрд
Kr​2.7 млрд
июнь 2022
Kr​3.1 млрд
Kr​1.2 млрд
Kr​-3.7 млрд
май 2022
Kr​-1.9 млрд
Kr​1.7 млрд
Kr​-3.2 млрд
апр. 2022
Kr​-1.8 млрд
Kr​2.0 млрд
Kr​4.7 млрд
март 2022
Kr​4.7 млрд
Kr​2.1 млрд
Kr​1.5 млрд
февр. 2022
Kr​1.0 млрд
Kr​2.5 млрд
Kr​-1.1 млрд
янв. 2022
Kr​0.4 млрд
Kr​2.8 млрд
Kr​-5.3 млрд
дек. 2021
Kr​-5.5 млрд
Kr​3.1 млрд
Kr​0.6 млрд
нояб. 2021
Kr​0.3 млрд
Kr​3.2 млрд
Kr​0.7 млрд
окт. 2021
Kr​0.8 млрд
Kr​-2.0 млрд
Kr​6.8 млрд
сент. 2021
Kr​6.3 млрд
Kr​-1.8 млрд
Kr​-10.5 млрд
