Управление статистики Швеции ежемесячно публикует информацию о внешней торговле, в том числе Индикатор баланса внешней торговли товарами (Goods Trade Balance). Торговый баланс отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Публикуемый индекс позволяет оценивать структуру торговых потоков между странами. Данные также оправляются в статистические агентства Евросоюза, которые собирают и публикуют сводную информацию по европейскому рынку.

Основные статьи экспорта Швеции — это оборудование, автомобили, бумажные изделия, целлюлоза и древесина. Импортирует же страна нефть и нефтепродукты, железо и сталь, продукты питания и одежду. Основными торговыми партнерами Швеции являются страны ЕС, а также Норвегия, Китай, США и Россия. Данные о торговле со странами, не входящими в состав ЕС, собираются из деклараций, подаваемых в таможенную службу Швеции по всем товарам, пересекающим границу. Данные о торговле со странами-членами Евросоюза собираются на основе опроса.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Швеции – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

