Индекс цен на экспорт Австралии, кв/кв (Export Price Index q/q) отражает изменение цен на товары, экспортируемые и реэкспортируемые из Австралии, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Товары включаются в расчет индекса на основе их финансовой значимости для общего экспорта страны.

Индекс цен на экспорт используется как дефлятор для составления государственной торговой статистики. Экономисты применяют его для прогнозирования инфляции на краткосрочный период. Кроме того, индекс применяется для оценки изменения структуры торговых потоков.

Влияние индекса на котировки доллара связано с оценкой инфляции. В общем случае, его рост благоприятно отражается на национальной валюте. Рост индекса цен на экспорт означает рост торговой активности и может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.

