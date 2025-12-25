Индекс делового доверия (Business Confidence) разрабатывается каждый квартал, начиная с 2012 года, чтобы в любой момент была возможность узнать, как руководители предприятий оценивают текущее состояние экономики, и какие у них ожидания. Опросник объединяет мнения менеджеров о состоянии их дел на предприятии в прошлом квартале и о том, какие у них ожидания на следующий квартал.

Опрос проводится с целью определить, как менеджеры видят экономическую ситуацию на их предприятии в данный момент. Предприятия являются единицами анализа опроса. Индекс делового доверия каждый квартал отображает три индикатора, которые охватывают как государственную, так и региональную деятельность. Информация об автономных областях собирается с 2013 года. В методологии за основу берется японский индекс TANKAN, не используется взвешивание, каждый ответ опрашиваемых респондентов имеет одинаковую важность. Индекс разрабатывается в ответ на необходимость Гармонизированного индикатора делового доверия с участием автономных областей, Министерства промышленности и Высшего совета торговой палаты.

В качестве единицы анализа берутся предприятия, находящиеся внутри страны. Сфера изучения включает почти все виды деятельности, включенные в Государственную классификацию экономической деятельности: промышленность, энергетика, строительство, услуги ит.д. Респонденты дают оценку тенденциям за последние три месяца и свой прогноз на последующие три месяца, указывая, улучшилась ли ситуация, стала хуже или вовсе не изменилась.

Опросник индекса делового доверия публикуется ежеквартально без поправки на сезонность.

График последних значений: