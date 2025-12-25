Экономический календарь
Индекс делового доверия в Испании (Spain Business Confidence)
|Низкая
|-3.0
|-3.9
|
-5.4
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-3.7
|
-3.0
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс делового доверия (Business Confidence) разрабатывается каждый квартал, начиная с 2012 года, чтобы в любой момент была возможность узнать, как руководители предприятий оценивают текущее состояние экономики, и какие у них ожидания. Опросник объединяет мнения менеджеров о состоянии их дел на предприятии в прошлом квартале и о том, какие у них ожидания на следующий квартал.
Опрос проводится с целью определить, как менеджеры видят экономическую ситуацию на их предприятии в данный момент. Предприятия являются единицами анализа опроса. Индекс делового доверия каждый квартал отображает три индикатора, которые охватывают как государственную, так и региональную деятельность. Информация об автономных областях собирается с 2013 года. В методологии за основу берется японский индекс TANKAN, не используется взвешивание, каждый ответ опрашиваемых респондентов имеет одинаковую важность. Индекс разрабатывается в ответ на необходимость Гармонизированного индикатора делового доверия с участием автономных областей, Министерства промышленности и Высшего совета торговой палаты.
В качестве единицы анализа берутся предприятия, находящиеся внутри страны. Сфера изучения включает почти все виды деятельности, включенные в Государственную классификацию экономической деятельности: промышленность, энергетика, строительство, услуги ит.д. Респонденты дают оценку тенденциям за последние три месяца и свой прогноз на последующие три месяца, указывая, улучшилась ли ситуация, стала хуже или вовсе не изменилась.
Опросник индекса делового доверия публикуется ежеквартально без поправки на сезонность.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в Испании (Spain Business Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
