Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers' Index®, PMI®) основан на ежемесячном опросе тщательно отобранных компаний, представляющих крупные и развивающиеся мировые экономики.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг (IHS Markit Manufacturing PMI®) ежемесячно составляется компанией IHS Markit на основе опросника, который рассылается менеджерам по закупкам или управляющим директорам около 400 компаний сектора услуг, с разбивкой по отраслям и численности персонала, а также исходя из вклада в ВВП страны. Участники опроса сгруппированы по местоположению и отрасли. Охватываемые сектора включают потребительские (исключая розничных продавцов), транспортные, информационные, коммуникационные, финансовые, страховые, бизнес-услуги, а также услуги в сфере недвижимости.

Опрос проводится во второй половине месяца. От респондентов ожидается оценка изменений по сравнению с предыдущим месяцем. На основе опроса для каждой переменной рассчитывается диффузионный индекс. Итоговый индекс рассчитывается исходя из процента компаний, сообщивших об улучшении ситуации, и половины компаний, сообщивших об отсутствии изменений. Значения индексов варьируются от 0 до 100, при этом значение 50 означает отсутствие по сравнению с предыдущим месяцем. Значения выше 50 указывают на улучшение или рост, значения ниже 50 указывают на ухудшение или снижение деловой активности. Чем больше отклонение от 50, тем больше изменение по сравнению с предыдущим месяцем.

Индексы корректируются с учетом сезонных колебаний. Исходные данные не пересматриваются после их первой публикации. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, напротив, могут быть пересмотрены в случае необходимости при обновлении факторов сезонной корректировки.

Общий индекс представляет собой общий обзор экономической ситуации в производственном секторе. Индикатор является опережающим для всей экономики в целом. Рост PMI в секторе услуг благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений: