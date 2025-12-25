Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Германии от S&P Global (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))
Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers' Index®, PMI®) основан на ежемесячном опросе тщательно отобранных компаний, представляющих крупные и развивающиеся мировые экономики.
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг (IHS Markit Manufacturing PMI®) ежемесячно составляется компанией IHS Markit на основе опросника, который рассылается менеджерам по закупкам или управляющим директорам около 400 компаний сектора услуг, с разбивкой по отраслям и численности персонала, а также исходя из вклада в ВВП страны. Участники опроса сгруппированы по местоположению и отрасли. Охватываемые сектора включают потребительские (исключая розничных продавцов), транспортные, информационные, коммуникационные, финансовые, страховые, бизнес-услуги, а также услуги в сфере недвижимости.
Опрос проводится во второй половине месяца. От респондентов ожидается оценка изменений по сравнению с предыдущим месяцем. На основе опроса для каждой переменной рассчитывается диффузионный индекс. Итоговый индекс рассчитывается исходя из процента компаний, сообщивших об улучшении ситуации, и половины компаний, сообщивших об отсутствии изменений. Значения индексов варьируются от 0 до 100, при этом значение 50 означает отсутствие по сравнению с предыдущим месяцем. Значения выше 50 указывают на улучшение или рост, значения ниже 50 указывают на ухудшение или снижение деловой активности. Чем больше отклонение от 50, тем больше изменение по сравнению с предыдущим месяцем.
Индексы корректируются с учетом сезонных колебаний. Исходные данные не пересматриваются после их первой публикации. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, напротив, могут быть пересмотрены в случае необходимости при обновлении факторов сезонной корректировки.
Общий индекс представляет собой общий обзор экономической ситуации в производственном секторе. Индикатор является опережающим для всей экономики в целом. Рост PMI в секторе услуг благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Германии от S&P Global (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
