Уровень безработицы в Мексике (Mexico Unemployment Rate)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Сектор:
Труд
Уровень безработицы (Unemployment Rate) представляет собой процентное отношение нетрудоустроенных граждан к общему количеству экономически активного населения Мексики. При расчете индикатора используются сезонно-скорректированные данные. Снижение показателя указывает на повышение покупательской способности населения, что может стимулировать экономику страны и положительно сказаться на котировках мексиканского песо.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
2.6%
2.6%
окт. 2025
2.6%
2.6%
2.7%
сент. 2025
2.7%
2.6%
2.7%
авг. 2025
2.6%
2.5%
2.6%
июль 2025
2.6%
2.5%
2.6%
июнь 2025
2.6%
2.6%
2.7%
май 2025
2.7%
2.6%
2.6%
апр. 2025
2.6%
2.6%
2.6%
март 2025
2.6%
2.6%
2.6%
февр. 2025
2.7%
2.6%
2.6%
янв. 2025
2.6%
2.6%
2.6%
дек. 2024
2.6%
2.6%
2.7%
нояб. 2024
2.7%
2.6%
2.5%
окт. 2024
2.5%
2.7%
2.7%
сент. 2024
2.7%
2.7%
2.8%
авг. 2024
2.8%
2.6%
2.7%
июль 2024
2.7%
2.6%
2.7%
июнь 2024
2.7%
2.6%
2.6%
май 2024
2.6%
2.5%
2.6%
апр. 2024
2.6%
2.4%
2.7%
март 2024
2.7%
2.5%
2.6%
февр. 2024
2.6%
2.8%
янв. 2024
2.8%
2.5%
2.8%
дек. 2023
2.8%
2.5%
2.8%
нояб. 2023
2.8%
2.8%
2.6%
окт. 2023
2.6%
2.9%
2.7%
сент. 2023
2.7%
3.0%
2.7%
авг. 2023
2.7%
2.9%
2.9%
июль 2023
2.9%
2.8%
2.7%
июнь 2023
2.7%
2.8%
3.0%
май 2023
3.0%
2.6%
2.8%
апр. 2023
2.8%
2.5%
2.8%
март 2023
2.8%
2.8%
2.8%
февр. 2023
2.7%
2.9%
2.9%
янв. 2023
2.9%
2.8%
3.0%
дек. 2022
3.0%
3.0%
3.0%
нояб. 2022
3.0%
3.3%
3.2%
окт. 2022
3.2%
3.4%
3.1%
сент. 2022
3.1%
3.4%
3.3%
авг. 2022
3.3%
3.3%
3.2%
июль 2022
3.2%
3.3%
3.3%
июнь 2022
3.3%
1.4%
3.4%
май 2022
3.4%
3.0%
3.1%
апр. 2022
3.1%
3.3%
3.5%
март 2022
3.5%
3.7%
3.7%
февр. 2022
3.7%
3.6%
3.6%
янв. 2022
3.7%
3.6%
4.0%
дек. 2021
4.0%
3.8%
3.8%
нояб. 2021
3.8%
4.2%
3.9%
окт. 2021
3.9%
4.2%
3.9%
