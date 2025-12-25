Экономический календарь
Уровень безработицы в Швеции (Sweden Unemployment Rate)
|Низкая
|8.2%
|8.1%
|
8.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|8.1%
|
8.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы Швеции (Unemployment Rate) отражают долю безработных среди всего трудоспособного населения страны в возрасте от 15 до 74 лет. Данные, публикуемые Статистическим управлением Швеции — официальный источник данных по безработице.
Индекс рассчитывается на основе ежемесячного телефонного опроса более 18 тысяч человек. Выборка для отчета составляется из Регистра населения на случайной основе. Для определения изменений на рынке труда каждый человек обычно опрашивается несколько раз (обычно восемь) с трехмесячным интервалом. На основе полученных данных публикуется ежемесячное исследование рабочей силы.
Данные о безработице в Швеции, как и во всем мире, входят в список важнейших показателей экономической ситуации в стране. Результаты опроса используются вместе с другими данными о рынке труда в качестве основы для планирования и принятия решений о необходимости мер политики на рынке труда. Кроме того, эти данные используются в различных экономических и социальных исследованиях. Безработица используется в качестве показателя сложности социальной ситуации. Данные о ней предоставляются целому ряду международных организаций, в частности, ЕЦБ.
Рост безработицы свидетельствует о проблемах в экономике страны и на рынке труда. Поэтому увеличение показателя может отрицательно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Швеции (Sweden Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
