Выдача займов нефинансовым корпорациям Швеции г/г (Non-Financial Corporations Loans y/y) отражает изменение в объемах кредитов, выданных нефинансовым корпорациям страны в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем. Значение публикуется Статистическим управлением Швеции в рамках ежемесячной статистики по финансовым рынкам.

К нефинансовым корпорациям относятся компании, занимающиеся производством рыночных товаров и нефинансовых услуг. Индикатор отражает все кредиты, выданные валютно-финансовыми учреждениями страны. С 2020 года в статистику также включаются данные по займам от компаний ипотечного о кредитования и альтернативных инвестиционных фондов (AIF).

Данные публикуются с разбивкой по размеру кредита. Размер кредита косвенно позволяет оценить тип заемщиков. Так, крупные корпорации обычно берут более крупные кредиты. Публикация также разделена на две группы по типу кредита:

непогашенные овердрафты и возобновляемые кредиты;

новые и реструктурированные кредиты без учета овердрафтов и возобновляемых кредитов.

Показатель используется при оценке потенциального производства, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует о потенциальном росте инфляции и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Поэтому рост займов нефинансовым корпорациям может положительно отразиться на котировках шведской кроны.

