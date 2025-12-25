Экономический календарь
Выдача займов нефинансовым корпорациям в Швеции г/г (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)
|Низкая
|3.0%
|
2.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Выдача займов нефинансовым корпорациям Швеции г/г (Non-Financial Corporations Loans y/y) отражает изменение в объемах кредитов, выданных нефинансовым корпорациям страны в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем. Значение публикуется Статистическим управлением Швеции в рамках ежемесячной статистики по финансовым рынкам.
К нефинансовым корпорациям относятся компании, занимающиеся производством рыночных товаров и нефинансовых услуг. Индикатор отражает все кредиты, выданные валютно-финансовыми учреждениями страны. С 2020 года в статистику также включаются данные по займам от компаний ипотечного о кредитования и альтернативных инвестиционных фондов (AIF).
Данные публикуются с разбивкой по размеру кредита. Размер кредита косвенно позволяет оценить тип заемщиков. Так, крупные корпорации обычно берут более крупные кредиты. Публикация также разделена на две группы по типу кредита:
- непогашенные овердрафты и возобновляемые кредиты;
- новые и реструктурированные кредиты без учета овердрафтов и возобновляемых кредитов.
Показатель используется при оценке потенциального производства, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует о потенциальном росте инфляции и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Поэтому рост займов нефинансовым корпорациям может положительно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача займов нефинансовым корпорациям в Швеции г/г (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress