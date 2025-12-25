КалендарьРазделы

Выдача займов нефинансовым корпорациям в Швеции г/г (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Статистическое управление Швеции (Statistics Sweden (SCB))
Сектор:
Деньги
Низкая 3.0%
2.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
3.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Выдача займов нефинансовым корпорациям Швеции г/г (Non-Financial Corporations Loans y/y) отражает изменение в объемах кредитов, выданных нефинансовым корпорациям страны в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем. Значение публикуется Статистическим управлением Швеции в рамках ежемесячной статистики по финансовым рынкам.

К нефинансовым корпорациям относятся компании, занимающиеся производством рыночных товаров и нефинансовых услуг. Индикатор отражает все кредиты, выданные валютно-финансовыми учреждениями страны. С 2020 года в статистику также включаются данные по займам от компаний ипотечного о кредитования и альтернативных инвестиционных фондов (AIF).

Данные публикуются с разбивкой по размеру кредита. Размер кредита косвенно позволяет оценить тип заемщиков. Так, крупные корпорации обычно берут более крупные кредиты. Публикация также разделена на две группы по типу кредита:

  • непогашенные овердрафты и возобновляемые кредиты;
  • новые и реструктурированные кредиты без учета овердрафтов и возобновляемых кредитов.

Показатель используется при оценке потенциального производства, демонстрирует изменение уровня процентных ставок, а также настроение потребителей. Рост индекса свидетельствует о потенциальном росте инфляции и о большой активности в финансово-кредитном секторе экономики страны. Поэтому рост займов нефинансовым корпорациям может положительно отразиться на котировках шведской кроны.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача займов нефинансовым корпорациям в Швеции г/г (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
3.0%
2.5%
сент. 2025
2.5%
2.8%
авг. 2025
2.8%
2.7%
июль 2025
2.7%
1.7%
июнь 2025
1.7%
2.0%
май 2025
1.9%
1.5%
апр. 2025
1.5%
0.5%
март 2025
0.5%
0.1%
февр. 2025
0.1%
-0.5%
янв. 2025
-0.5%
-0.8%
дек. 2024
-0.8%
-1.4%
нояб. 2024
-1.4%
-1.6%
окт. 2024
-1.7%
-1.7%
сент. 2024
-2.4%
-3.0%
авг. 2024
-3.0%
-2.5%
июль 2024
-2.5%
-2.3%
июнь 2024
-2.3%
-1.6%
май 2024
-1.6%
-1.2%
апр. 2024
-1.2%
-1.0%
март 2024
-1.0%
-1.4%
февр. 2024
-1.4%
-1.1%
янв. 2024
-1.3%
0.3%
дек. 2023
0.3%
1.4%
нояб. 2023
1.4%
2.8%
окт. 2023
2.8%
3.9%
сент. 2023
3.9%
5.1%
авг. 2023
5.1%
7.0%
июль 2023
7.0%
8.0%
июнь 2023
8.0%
7.8%
май 2023
7.8%
8.8%
апр. 2023
8.9%
10.3%
март 2023
10.3%
12.8%
февр. 2023
12.8%
14.8%
янв. 2023
14.8%
13.7%
дек. 2022
13.7%
16.0%
нояб. 2022
16.0%
16.4%
окт. 2022
16.4%
16.7%
сент. 2022
16.7%
15.4%
авг. 2022
15.4%
14.5%
июль 2022
14.5%
14.2%
июнь 2022
14.2%
13.8%
май 2022
13.8%
12.1%
апр. 2022
12.1%
11.1%
март 2022
11.1%
8.8%
февр. 2022
8.8%
7.2%
янв. 2022
7.2%
7.1%
дек. 2021
7.1%
4.3%
нояб. 2021
4.3%
3.6%
окт. 2021
3.4%
2.4%
сент. 2021
2.4%
1.2%
123
