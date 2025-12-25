КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Европейского Союза от S&P Global (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D 49.8
49.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) — индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе еврозоны в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности:

  • объем выпущенной продукции (отгрузку);
  • количество новых полученных заказов;
  • отложенные заказы (как мера отставания работы);
  • уплаченные цены (за материалы, услуги, товары, потребленные компанией в процессе производства);
  • полученные цены (цены на продукцию);
  • время получения заказов от подрядчиков;
  • материальные запасы;
  • занятость;
  • производительность на краткосрочную перспективу.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности.

Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь производственный сектор. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Европейского Союза от S&P Global (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
N/D
49.8
49.6
нояб. 2025
49.6
49.7
49.7
нояб. 2025 предв.
49.7
50.1
50.0
окт. 2025
50.0
50.0
50.0
окт. 2025 предв.
50.0
49.8
сент. 2025
49.8
49.5
сент. 2025 предв.
49.5
50.9
50.7
авг. 2025
50.7
50.5
50.5
авг. 2025 предв.
50.5
49.9
49.8
июль 2025
49.8
49.8
49.8
июль 2025 предв.
49.8
49.3
49.5
июнь 2025
49.5
49.4
49.4
июнь 2025 предв.
49.4
49.6
49.4
май 2025
49.4
49.4
49.4
май 2025 предв.
49.4
48.5
49.0
апр. 2025
49.0
48.7
48.7
апр. 2025 предв.
48.7
48.8
48.6
март 2025
48.6
48.7
48.7
март 2025 предв.
48.7
45.6
47.6
февр. 2025
47.6
47.3
47.3
февр. 2025 предв.
47.3
46.3
46.6
янв. 2025
46.6
46.1
46.1
янв. 2025 предв.
46.1
45.2
45.1
дек. 2024
45.1
45.2
45.2
дек. 2024 предв.
45.2
45.4
45.2
нояб. 2024
45.2
45.2
45.2
нояб. 2024 предв.
45.2
45.2
46.0
окт. 2024
46.0
45.9
45.9
окт. 2024 предв.
45.9
45.0
45.0
сент. 2024
45.0
44.8
44.8
сент. 2024 предв.
44.8
45.3
45.8
авг. 2024
45.8
45.6
45.6
авг. 2024 предв.
45.6
45.6
45.8
июль 2024
45.8
45.6
45.6
июль 2024 предв.
45.6
45.3
45.8
июнь 2024
45.8
45.6
45.6
июнь 2024 предв.
45.6
47.8
47.3
май 2024
47.3
47.4
47.4
май 2024 предв.
47.4
45.6
45.7
апр. 2024
45.7
45.6
45.6
апр. 2024 предв.
45.6
45.5
46.1
март 2024
46.1
45.7
45.7
март 2024 предв.
45.7
47.1
46.5
февр. 2024
46.5
46.1
46.1
февр. 2024 предв.
46.1
45.1
46.6
янв. 2024
46.6
46.6
46.6
янв. 2024 предв.
46.6
43.3
44.4
дек. 2023
44.4
44.2
44.2
дек. 2023 предв.
44.2
44.6
44.2
нояб. 2023
44.2
43.8
43.8
