Экономический календарь
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций США (United States 2-Year Note Auction)
|Средняя
|3.499%
|
3.489%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.499%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций (2-Year Note Auction) отражает процентную доходность по казначейским облигациям со сроком погашения 2 года. Поскольку ставка доходности способна отражать состояние государственного долга США, увеличение ставки может предшествовать экономическому росту, а ее уменьшение — замедлению экономики страны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций США (United States 2-Year Note Auction)".
