Индекс деловых ожиданий в Германии от ifo (Ifo Germany Business Expectations)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Институт экономических исследований Ifo (Ifo Institute for Economic Research)
Сектор:
Бизнес
Средняя 89.7
90.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Группа CESifo, включающая в себя Центр экономических исследований (CES), Институт экономических исследований ifo и CESifo GmbH, является единственной в Европе исследовательской группой в области экономических исследований. По мнению Ассоциации Лейбница, союза немецких неуниверситетских научно-исследовательских институтов различных дисциплин, базирующегося в Берлине, CESifo является одним из ведущих европейских исследовательских институтов в сфере экономики. Спектр услуг группы варьируется от международно признанных сервисных продуктов, таких как "Индекс делового климата ifo", до международно признанных исследований, продвижения молодых ученых и участия в многочисленных политических дебатах на национальном и европейском уровне.

Институт ifo ежемесячно рассчитывает Индекс делового климата ifo. Расчет основан на выборке из 7000 ежемесячных отчетов от компаний из производственного, строительного, оптового и розничного секторов. Компании опрашиваются на предмет ожиданий на следующие шесть месяцев (Индекс деловых ожиданий ifo). Они оценивают свои ожидания относительно условий в следующие шесть месяцев как "более благоприятные", "стабильные" или "менее благоприятные". Сводные балансы оценок ожиданий — это разница между долей ответов "более благоприятно" и "менее благоприятно".

При расчете значений индекса деловых ожиданий сводные балансы увеличиваются на 200 и стандартизируются по среднему значению базового года (в настоящее время 2015):
Значение индекса = 100 * (баланс текущего месяца + 200) / (средний баланс базового года + 200).

Значение выше ожидаемого считается благоприятным для котировок евро, в то время как более низкие значения считаются негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых ожиданий в Германии от ifo (Ifo Germany Business Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
89.7
90.5
нояб. 2025
N/D
93.0
91.6
окт. 2025
91.6
89.8
сент. 2025
89.7
91.4
авг. 2025
91.6
90.1
90.7
июль 2025
90.7
90.1
90.6
июнь 2025
90.7
88.7
89.0
май 2025
88.9
85.4
87.4
апр. 2025
87.4
89.2
87.7
март 2025
87.7
87.7
85.6
февр. 2025
85.4
83.8
84.3
янв. 2025
84.2
82.3
84.4
дек. 2024
84.4
86.7
87.0
нояб. 2024
87.2
87.1
87.3
окт. 2024
87.3
86.0
86.4
сент. 2024
86.3
87.7
86.8
авг. 2024
86.8
85.1
87.0
июль 2024
86.9
88.3
88.8
июнь 2024
89.0
91.4
90.3
май 2024
90.4
92.0
89.7
апр. 2024
89.9
86.7
87.7
март 2024
87.5
82.7
84.4
февр. 2024
84.1
82.4
83.5
янв. 2024
83.5
84.3
84.2
дек. 2023
84.3
84.9
85.1
нояб. 2023
85.2
83.7
84.8
окт. 2023
84.7
82.7
83.1
сент. 2023
82.9
83.0
82.7
авг. 2023
82.6
83.5
83.6
июль 2023
83.5
86.0
83.8
июнь 2023
83.6
90.3
88.3
май 2023
88.6
91.7
91.7
апр. 2023
92.2
89.8
91.0
март 2023
91.2
87.4
88.4
февр. 2023
88.5
84.7
86.4
янв. 2023
86.4
81.5
83.2
дек. 2022
83.2
77.7
80.2
нояб. 2022
80.0
75.3
75.9
окт. 2022
75.6
77.6
75.3
сент. 2022
75.2
80.2
80.5
авг. 2022
80.3
86.3
80.4
июль 2022
80.3
86.3
85.5
июнь 2022
85.8
86.7
86.9
май 2022
86.9
85.8
86.8
апр. 2022
86.7
92.1
84.9
март 2022
85.1
97.2
98.4
февр. 2022
99.2
93.9
95.8
янв. 2022
95.2
93.4
92.7
дек. 2021
92.6
94.8
94.2
нояб. 2021
94.2
96.3
95.4
