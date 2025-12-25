Экономический календарь
Индекс деловых ожиданий в Германии от ifo (Ifo Germany Business Expectations)
|Средняя
|89.7
|
90.5
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Группа CESifo, включающая в себя Центр экономических исследований (CES), Институт экономических исследований ifo и CESifo GmbH, является единственной в Европе исследовательской группой в области экономических исследований. По мнению Ассоциации Лейбница, союза немецких неуниверситетских научно-исследовательских институтов различных дисциплин, базирующегося в Берлине, CESifo является одним из ведущих европейских исследовательских институтов в сфере экономики. Спектр услуг группы варьируется от международно признанных сервисных продуктов, таких как "Индекс делового климата ifo", до международно признанных исследований, продвижения молодых ученых и участия в многочисленных политических дебатах на национальном и европейском уровне.
Институт ifo ежемесячно рассчитывает Индекс делового климата ifo. Расчет основан на выборке из 7000 ежемесячных отчетов от компаний из производственного, строительного, оптового и розничного секторов. Компании опрашиваются на предмет ожиданий на следующие шесть месяцев (Индекс деловых ожиданий ifo). Они оценивают свои ожидания относительно условий в следующие шесть месяцев как "более благоприятные", "стабильные" или "менее благоприятные". Сводные балансы оценок ожиданий — это разница между долей ответов "более благоприятно" и "менее благоприятно".
При расчете значений индекса деловых ожиданий сводные балансы увеличиваются на 200 и стандартизируются по среднему значению базового года (в настоящее время 2015):
Значение индекса = 100 * (баланс текущего месяца + 200) / (средний баланс базового года + 200).
Значение выше ожидаемого считается благоприятным для котировок евро, в то время как более низкие значения считаются негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловых ожиданий в Германии от ifo (Ifo Germany Business Expectations)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
