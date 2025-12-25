КалендарьРазделы

Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по британскому фунту, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по фунту в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Британский фунт — одна из мировых резервных валют. Рост объема длинных спекулятивных позиций по фунту косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты, однако прямого влияния на ее цену не оказывает в силу небольшого объема представленных данных, по сравнению с мировым масштабом.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
-2.0 тыс
23 сент. 2025
-2.0 тыс
-6.6 тыс
16 сент. 2025
-6.6 тыс
-33.6 тыс
9 сент. 2025
-33.6 тыс
-33.1 тыс
2 сент. 2025
-33.1 тыс
-31.4 тыс
26 авг. 2025
-31.4 тыс
-25.2 тыс
19 авг. 2025
-25.2 тыс
-39.1 тыс
12 авг. 2025
-39.1 тыс
-33.3 тыс
5 авг. 2025
-33.3 тыс
-12.0 тыс
29 июл. 2025
-12.0 тыс
0.6 тыс
22 июл. 2025
0.6 тыс
29.2 тыс
15 июл. 2025
29.2 тыс
33.2 тыс
8 июл. 2025
33.2 тыс
31.4 тыс
1 июл. 2025
31.4 тыс
34.4 тыс
24 июн. 2025
34.4 тыс
42.9 тыс
17 июн. 2025
42.9 тыс
51.6 тыс
10 июн. 2025
51.6 тыс
35.2 тыс
3 июн. 2025
35.2 тыс
35.4 тыс
27 мая 2025
35.4 тыс
24.0 тыс
20 мая 2025
24.0 тыс
27.2 тыс
13 мая 2025
27.2 тыс
29.2 тыс
6 мая 2025
29.2 тыс
24.0 тыс
29 апр. 2025
24.0 тыс
20.5 тыс
22 апр. 2025
20.5 тыс
6.5 тыс
15 апр. 2025
6.5 тыс
17.3 тыс
8 апр. 2025
17.3 тыс
34.6 тыс
1 апр. 2025
34.6 тыс
44.3 тыс
25 мар. 2025
44.3 тыс
29.4 тыс
18 мар. 2025
29.4 тыс
29.2 тыс
11 мар. 2025
29.2 тыс
18.6 тыс
4 мар. 2025
18.6 тыс
4.5 тыс
25 февр. 2025
4.5 тыс
-0.6 тыс
18 февр. 2025
-0.6 тыс
-3.2 тыс
11 февр. 2025
-3.2 тыс
-11.3 тыс
4 февр. 2025
-11.3 тыс
-21.7 тыс
28 янв. 2025
-21.7 тыс
-8.3 тыс
21 янв. 2025
-8.3 тыс
0.4 тыс
14 янв. 2025
0.4 тыс
14.5 тыс
7 янв. 2025
14.5 тыс
19.3 тыс
12345678...19
