Экономический календарь
Поставки средств производства в США без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)
|Низкая
|0.7%
|1.1%
|
1.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.5%
|
0.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m) отражает процентое изменение в объеме поставок стрелкового оружия, сельскохозяйственной техники и оборудования, строительного оборудования, турбин, генераторов и другого оборудования для передачи энергии, вычислительного и телекоммуникационного оборудования, тяжелых грузовых автомобилей, мебели для офисов и предприятий, а также медицинского сырья и материалов в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Поставки средств производства в США без учета оборонной и авиационной промышленности м/м (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
