Индексы деловой активности Германии (Services PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки из 1000 компаний сектора промышленности и услуг. Флэш-индексы основаны примерно на 85% ответов ежемесячного опроса и, таким образом, обеспечивают более раннюю оценку, чем итоговые PMI.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (Composite PMI) рассчитывается как средневзвешенное значение индексов PMI в сфере производства и услуг.

Индекс деловой активности в секторе услуг является прямым эквивалентом индекса промышленного производства и основан на вопросе "Повысилась ли деловая активность в вашей компании в сравнении с предыдущим месяцем, понизилась или осталась неизменной?" Индекс менеджеров по снабжению состоит из взвешенной комбинации следующих пяти подындексов (веса указаны в скобках): новые заказы (0,3), производство (0,25), занятость (0,2), время доставки от поставщиков (0,15), запасы сырья (0,1). При расчете индекса используется инвертированное значение подындекса времени доставки от поставщиков. Расчет индекса промышленного производства основан на ответах на вопрос "Выросло ли производство в вашей компании в сравнении с предыдущим месяцем, понизилось или осталось неизменным?"

Согласно серии исторических данных, доступных с января 2006 года, предварительные значения и итоговый PMI (итоговое значение индекса минус флэш-индекс) отличаются незначительно.

Индекс менеджеров по закупкам Германии (Einkaufsmanagerindex™, Purchasing Managers' Index®, EMI™, PMI®) отслеживает текущую экономическую ситуацию в частном секторе в максимально ранние сроки, отражая изменения в продажах, занятости, товарных запасах и ценах. За индексами внимательно следят лица, принимающие решения в бизнесе, правительства и экономисты в финансовых учреждениях. Индекс содержит информацию для лучшего понимания экономической среды и служит ориентиром для принятия решений по корпоративным и инвестиционным стратегиям. Также PMI играет особенно важную роль при принятии решений о процентной ставке многих центральных банков (включая Европейский центральный банк). Публикуемые гораздо раньше официальных статистик, индексы PMI — одни из самых ранних индикаторов, предоставляющих ежемесячную информацию о реальном развитии экономики.

Индикатор является опережающим для всей экономики в целом. Рост композитного индекса PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений: