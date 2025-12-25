КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Германии от S&P Global (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 51.7
53.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индексы деловой активности Германии (Services PMI) рассчитываются компанией IHS Markit на основе опроса репрезентативной выборки из 1000 компаний сектора промышленности и услуг. Флэш-индексы основаны примерно на 85% ответов ежемесячного опроса и, таким образом, обеспечивают более раннюю оценку, чем итоговые PMI.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (Composite PMI) рассчитывается как средневзвешенное значение индексов PMI в сфере производства и услуг.

Индекс деловой активности в секторе услуг является прямым эквивалентом индекса промышленного производства и основан на вопросе "Повысилась ли деловая активность в вашей компании в сравнении с предыдущим месяцем, понизилась или осталась неизменной?" Индекс менеджеров по снабжению состоит из взвешенной комбинации следующих пяти подындексов (веса указаны в скобках): новые заказы (0,3), производство (0,25), занятость (0,2), время доставки от поставщиков (0,15), запасы сырья (0,1). При расчете индекса используется инвертированное значение подындекса времени доставки от поставщиков. Расчет индекса промышленного производства основан на ответах на вопрос "Выросло ли производство в вашей компании в сравнении с предыдущим месяцем, понизилось или осталось неизменным?"

Согласно серии исторических данных, доступных с января 2006 года, предварительные значения и итоговый PMI (итоговое значение индекса минус флэш-индекс) отличаются незначительно.

Индекс менеджеров по закупкам Германии (Einkaufsmanagerindex™, Purchasing Managers' Index®, EMI™, PMI®) отслеживает текущую экономическую ситуацию в частном секторе в максимально ранние сроки, отражая изменения в продажах, занятости, товарных запасах и ценах. За индексами внимательно следят лица, принимающие решения в бизнесе, правительства и экономисты в финансовых учреждениях. Индекс содержит информацию для лучшего понимания экономической среды и служит ориентиром для принятия решений по корпоративным и инвестиционным стратегиям. Также PMI играет особенно важную роль при принятии решений о процентной ставке многих центральных банков (включая Европейский центральный банк). Публикуемые гораздо раньше официальных статистик, индексы PMI — одни из самых ранних индикаторов, предоставляющих ежемесячную информацию о реальном развитии экономики.

Индикатор является опережающим для всей экономики в целом. Рост композитного индекса PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Германии от S&P Global (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
N/D
51.7
53.1
нояб. 2025
53.1
52.1
52.1
нояб. 2025 предв.
52.1
54.8
53.9
окт. 2025
53.9
53.8
53.8
окт. 2025 предв.
53.8
51.6
52.0
сент. 2025
52.0
52.4
сент. 2025 предв.
52.4
50.5
50.5
авг. 2025
50.5
50.9
50.9
авг. 2025 предв.
50.9
50.5
50.6
июль 2025
50.6
50.3
50.3
июль 2025 предв.
50.3
50.1
49.7
июнь 2025
49.7
50.4
50.4
июнь 2025 предв.
50.4
48.2
48.5
май 2025
48.5
48.6
48.6
май 2025 предв.
48.6
48.5
49.0
апр. 2025
49.0
49.7
49.7
апр. 2025 предв.
49.7
50.9
51.3
март 2025
51.3
50.9
50.9
март 2025 предв.
50.9
51.3
50.4
февр. 2025
50.4
51.0
51.0
февр. 2025 предв.
51.0
49.4
50.5
янв. 2025
50.5
50.1
50.1
янв. 2025 предв.
50.1
48.7
48.0
дек. 2024
48.0
47.8
47.8
дек. 2024 предв.
47.8
48.0
47.2
нояб. 2024
47.2
47.3
47.3
нояб. 2024 предв.
47.3
48.8
48.6
окт. 2024
48.6
48.4
48.4
окт. 2024 предв.
48.4
46.7
47.5
сент. 2024
47.5
47.2
47.2
сент. 2024 предв.
47.2
49.0
48.4
авг. 2024
48.4
48.5
48.5
авг. 2024 предв.
48.5
52.0
52.5
июль 2024
52.5
48.7
48.7
июль 2024 предв.
48.7
49.2
50.4
июнь 2024
50.4
50.6
50.6
июнь 2024 предв.
50.6
51.7
52.4
май 2024
52.4
52.2
52.2
май 2024 предв.
52.2
51.8
50.6
апр. 2024
50.6
50.5
50.5
апр. 2024 предв.
50.5
48.7
50.1
март 2024
50.1
47.4
47.4
март 2024 предв.
47.4
47.1
46.3
февр. 2024
46.3
46.1
46.1
февр. 2024 предв.
46.1
48.2
47.7
янв. 2024
47.7
47.1
47.1
янв. 2024 предв.
47.1
47.7
47.4
дек. 2023
47.4
46.7
46.7
дек. 2023 предв.
46.7
48.4
47.8
нояб. 2023
47.8
47.1
47.1
