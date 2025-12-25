Экономический календарь
Продажи в составе валового внутреннего продукта (ВВП) США кв/кв (United States Gross Domestic Product (GDP) Sales q/q)
|Высокая
|4.6%
|
7.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Для расчета Индекса продаж в составе ВВП кв/кв (GDP Sales q/q) из величины ВВП вычитается изменение частных запасов. Сами продажи представляет собой сумму частных расходов на конечное потребление, частного валового накопления основного капитала, государственных расходов на конечное потребление, частного валового накопления капитала и чистого экспорта товаров и услуг. В чем преимущество такого расчета над ВВП? В самом начале кризиса уровень производства может оставаться на прежнем высоком уровне, поэтому и ВВП не меняется. Тем не менее продаж будет меньше, а нераспроданная продукция останется на складе, поэтому запасы увеличатся. Это, в свою очередь, означает, что конечные продажи отечественной продукции уже падают, несмотря на все еще высокий ВВП. Таким образом данный индекс отражает изменение раньше, чем чистый уровень ВВП.
в целом ВВП — важнейший индикатор национальной экономики. Он позволяет сравнивать страны, а также состояние экономики конкретной страны с предыдущим годом (г/г) или предыдущим кварталом (кв/кв). Таким образом индикатор отражает текущее состояние экономики страны. Банки ориентируются на значение ВВП при принятии решений о процентных ставках и определении мер денежно-кредитной политики.
Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за период. Валовой национальный продукт (ВНП), который отражает использование дохода, и национальный доход, который представляет распределение дохода, включены в текущие национальные счета. Расчет ВВП критикуется за то, что он не учитывает факторы, которые не могут быть записаны в денежном выражении (счастье, образование, здоровье и т.д.), а технические новшества, которые экономят расходы (отражаются как снижение ВВП), но приводят к положительному экономическому развитию, могут приводить к ложным прогнозам (например, может наблюдаться подъем экономики несмотря на падение ВВП).
Ежеквартальная оценка изменений более волатильна, но при этом позволяет оценить текущую динамику экономики. Сравнение изменений с предыдущим годом более подходит для оценки среднесрочной траектории роста экономики. Продажи в составе ВВП кв/кв (GDP Sales) отражают процентное изменение цен в расчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем.
Превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для курса доллара США.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи в составе валового внутреннего продукта (ВВП) США кв/кв (United States Gross Domestic Product (GDP) Sales q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress