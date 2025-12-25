Для расчета Индекса продаж в составе ВВП кв/кв (GDP Sales q/q) из величины ВВП вычитается изменение частных запасов. Сами продажи представляет собой сумму частных расходов на конечное потребление, частного валового накопления основного капитала, государственных расходов на конечное потребление, частного валового накопления капитала и чистого экспорта товаров и услуг. В чем преимущество такого расчета над ВВП? В самом начале кризиса уровень производства может оставаться на прежнем высоком уровне, поэтому и ВВП не меняется. Тем не менее продаж будет меньше, а нераспроданная продукция останется на складе, поэтому запасы увеличатся. Это, в свою очередь, означает, что конечные продажи отечественной продукции уже падают, несмотря на все еще высокий ВВП. Таким образом данный индекс отражает изменение раньше, чем чистый уровень ВВП.

в целом ВВП — важнейший индикатор национальной экономики. Он позволяет сравнивать страны, а также состояние экономики конкретной страны с предыдущим годом (г/г) или предыдущим кварталом (кв/кв). Таким образом индикатор отражает текущее состояние экономики страны. Банки ориентируются на значение ВВП при принятии решений о процентных ставках и определении мер денежно-кредитной политики.

Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за период. Валовой национальный продукт (ВНП), который отражает использование дохода, и национальный доход, который представляет распределение дохода, включены в текущие национальные счета. Расчет ВВП критикуется за то, что он не учитывает факторы, которые не могут быть записаны в денежном выражении (счастье, образование, здоровье и т.д.), а технические новшества, которые экономят расходы (отражаются как снижение ВВП), но приводят к положительному экономическому развитию, могут приводить к ложным прогнозам (например, может наблюдаться подъем экономики несмотря на падение ВВП).

Ежеквартальная оценка изменений более волатильна, но при этом позволяет оценить текущую динамику экономики. Сравнение изменений с предыдущим годом более подходит для оценки среднесрочной траектории роста экономики. Продажи в составе ВВП кв/кв (GDP Sales) отражают процентное изменение цен в расчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем.

Превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для курса доллара США.

График последних значений: