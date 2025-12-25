Экономический календарь
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии (Japan Leading Index)
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии отражает колебания важных экономических показателей в различных видах экономической деятельности, таких как производство и занятость. Этот индекс позволяет понять текущее состояние экономики и помогает прогнозировать будущие изменения.
Индекс ведущих экономических индикаторов объединяет данные 12 основных индикаторов Японии. В них входят складские запасы, заказы на технику, цены на акции и другие важные показатели эффективности экономики Японии в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Это опережающий показатель. Аналитики считают, что он обеспечивает прогноз состояния национальной экономики на 6 – 9 месяцев после отчетного периода. Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.
Основное предназначение индекса - прогнозирование будущего направления экономики. Расчет основан на финансовой статистике предыдущих серий, которые предшествуют экономическому движению. Статистика ведущих серий включает в себя индекс соотношения запасов товаров конечного спроса, количество новых вакансий, фондовый индекс TSE, и др.
Рост значений индекса считается благоприятным для экономики и национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс ведущих экономических индикаторов Японии (Japan Leading Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
