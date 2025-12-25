КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс ведущих экономических индикаторов Японии (Japan Leading Index)

Страна:
Япония
JPY, Японская иена
Источник:
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс ведущих экономических индикаторов Японии отражает колебания важных экономических показателей в различных видах экономической деятельности, таких как производство и занятость. Этот индекс позволяет понять текущее состояние экономики и помогает прогнозировать будущие изменения.

Индекс ведущих экономических индикаторов объединяет данные 12 основных индикаторов Японии. В них входят складские запасы, заказы на технику, цены на акции и другие важные показатели эффективности экономики Японии в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Это опережающий показатель. Аналитики считают, что он обеспечивает прогноз состояния национальной экономики на 6 – 9 месяцев после отчетного периода. Превышение показателя над прогнозом положительно влияет на курс иены.

Основное предназначение индекса - прогнозирование будущего направления экономики. Расчет основан на финансовой статистике предыдущих серий, которые предшествуют экономическому движению. Статистика ведущих серий включает в себя индекс соотношения запасов товаров конечного спроса, количество новых вакансий, фондовый индекс TSE, и др.

Рост значений индекса считается благоприятным для экономики и национальной валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс ведущих экономических индикаторов Японии (Japan Leading Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
окт. 2025 предв.
N/D
сент. 2025
N/D
сент. 2025 предв.
N/D
106.8
107.0
авг. 2025
107.0
107.4
107.4
авг. 2025 предв.
107.4
106.1
106.1
июль 2025
106.1
105.9
105.9
июль 2025 предв.
105.9
106.4
105.1
июнь 2025
105.6
106.1
106.1
июнь 2025 предв.
106.1
103.8
104.8
май 2025
104.8
105.3
105.3
май 2025 предв.
105.3
104.9
104.2
апр. 2025
104.2
103.4
103.4
апр. 2025 предв.
103.4
108.1
107.6
март 2025
108.1
107.7
107.7
март 2025 предв.
107.7
108.2
108.2
февр. 2025
107.9
107.9
107.9
февр. 2025 предв.
107.9
107.6
108.2
янв. 2025
108.3
108.0
108.0
янв. 2025 предв.
108.0
108.0
107.9
дек. 2024
108.3
108.9
108.9
дек. 2024 предв.
108.9
108.1
107.8
нояб. 2024
107.5
107.0
107.0
нояб. 2024 предв.
107.0
109.5
109.1
окт. 2024
109.1
108.6
108.6
окт. 2024 предв.
108.6
108.9
108.9
сент. 2024
109.1
109.4
109.4
сент. 2024 предв.
109.4
107.2
106.9
авг. 2024
106.9
106.7
106.7
авг. 2024 предв.
106.7
108.8
109.3
июль 2024
109.3
109.5
109.5
июль 2024 предв.
109.5
109.0
109.1
июнь 2024
109.0
108.6
108.6
июнь 2024 предв.
108.6
110.7
111.2
май 2024
111.2
111.1
111.1
май 2024 предв.
111.1
111.6
110.9
апр. 2024
110.9
111.6
111.6
апр. 2024 предв.
111.6
111.0
111.7
март 2024
112.2
111.4
111.4
март 2024 предв.
111.4
110.7
112.1
февр. 2024
111.8
111.8
111.8
февр. 2024 предв.
111.8
109.8
109.5
янв. 2024
109.5
109.9
109.9
янв. 2024 предв.
109.9
110.2
110.5
дек. 2023
110.2
110.0
110.0
дек. 2023 предв.
110.0
107.7
108.1
нояб. 2023
107.6
107.7
107.7
нояб. 2023 предв.
107.7
108.8
108.9
окт. 2023
108.9
108.7
108.7
окт. 2023 предв.
108.7
108.8
109.3
123456789
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания