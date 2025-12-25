КалендарьРазделы

Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле фьючерсами, который отражает разницу между объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на мексиаканское песо, открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем позиций по мексиканскому песо в США.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
83.4 тыс
23 сент. 2025
83.4 тыс
78.0 тыс
16 сент. 2025
78.0 тыс
73.7 тыс
9 сент. 2025
73.7 тыс
73.0 тыс
2 сент. 2025
73.0 тыс
69.0 тыс
26 авг. 2025
69.0 тыс
64.5 тыс
19 авг. 2025
64.5 тыс
61.2 тыс
12 авг. 2025
61.2 тыс
68.1 тыс
5 авг. 2025
68.1 тыс
56.7 тыс
29 июл. 2025
56.7 тыс
56.1 тыс
22 июл. 2025
56.1 тыс
50.1 тыс
15 июл. 2025
50.1 тыс
55.1 тыс
8 июл. 2025
55.1 тыс
54.5 тыс
1 июл. 2025
54.5 тыс
51.3 тыс
24 июн. 2025
51.3 тыс
58.0 тыс
17 июн. 2025
58.0 тыс
62.7 тыс
10 июн. 2025
62.7 тыс
64.4 тыс
3 июн. 2025
64.4 тыс
61.4 тыс
27 мая 2025
61.4 тыс
62.5 тыс
20 мая 2025
62.5 тыс
65.7 тыс
13 мая 2025
65.7 тыс
68.6 тыс
6 мая 2025
68.6 тыс
59.5 тыс
29 апр. 2025
59.5 тыс
41.2 тыс
22 апр. 2025
41.2 тыс
33.3 тыс
15 апр. 2025
33.3 тыс
39.1 тыс
8 апр. 2025
39.1 тыс
51.1 тыс
1 апр. 2025
51.1 тыс
59.0 тыс
25 мар. 2025
59.0 тыс
56.0 тыс
18 мар. 2025
56.0 тыс
30.1 тыс
11 мар. 2025
30.1 тыс
19.5 тыс
4 мар. 2025
19.5 тыс
28.7 тыс
25 февр. 2025
28.7 тыс
14.7 тыс
18 февр. 2025
14.7 тыс
15.9 тыс
11 февр. 2025
15.9 тыс
12.3 тыс
4 февр. 2025
12.3 тыс
5.2 тыс
28 янв. 2025
5.2 тыс
-1.5 тыс
21 янв. 2025
-1.5 тыс
6.0 тыс
14 янв. 2025
6.0 тыс
12.4 тыс
7 янв. 2025
12.4 тыс
18.8 тыс
12345678...19
