Индекс совпадения Японии (Japan's Coincident Index) оценивает текущую экономическую ситуацию в стране.

Индекс совпадения рассчитывается на основе 11 индикаторов, среди которых Индекс производства, Коэффициент занятости и другие. На основе совпадающих данных составных индикаторов и формируется Индекс совпадения. Индекс включает в себя компоненты, характеризующие все стадии производства, энергопотребление, оптовые и розничные продажи, операционную прибыль и показатели рынка труда.

В целом композитный индекс совпадений отражает текущие экономические условия в стране. Для измерения амплитуды колебаний экономической активности, Индекс совпадений строится на основе агрегирования скорости изменения выбранных рядов данных других индикаторов. На сегодняшний день за базис принимается 1995 год, в котором значение индекса равняется 100.

Индекс совпадения — один из трех индексов в составе индекса экономических тенденций, объявляемый Кабинетом министров вместе с Ведущим композитным индексом и Запаздывающим композитным индексом. В отличие от них, данный индекс отражает именно текущее состояние экономики.

