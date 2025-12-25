КалендарьРазделы

Индекс совпадающих индикаторов Японии (Japan Coincident Index)

Япония
JPY, Японская иена
Администрация кабинета министров (Cabinet Office)
Бизнес
Индекс совпадения Японии (Japan's Coincident Index) оценивает текущую экономическую ситуацию в стране.

Индекс совпадения рассчитывается на основе 11 индикаторов, среди которых Индекс производства, Коэффициент занятости и другие. На основе совпадающих данных составных индикаторов и формируется Индекс совпадения. Индекс включает в себя компоненты, характеризующие все стадии производства, энергопотребление, оптовые и розничные продажи, операционную прибыль и показатели рынка труда.

В целом композитный индекс совпадений отражает текущие экономические условия в стране. Для измерения амплитуды колебаний экономической активности, Индекс совпадений строится на основе агрегирования скорости изменения выбранных рядов данных других индикаторов. На сегодняшний день за базис принимается 1995 год, в котором значение индекса равняется 100.

Индекс совпадения — один из трех индексов в составе индекса экономических тенденций, объявляемый Кабинетом министров вместе с Ведущим композитным индексом и Запаздывающим композитным индексом. В отличие от них, данный индекс отражает именно текущее состояние экономики.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
окт. 2025 предв.
N/D
сент. 2025
N/D
сент. 2025 предв.
N/D
112.8
112.8
авг. 2025
112.8
113.4
113.4
авг. 2025 предв.
113.4
113.1
114.1
июль 2025
114.1
113.3
113.3
июль 2025 предв.
113.3
116.2
115.9
июнь 2025
116.7
116.8
116.8
июнь 2025 предв.
116.8
115.5
116.0
май 2025
116.0
115.9
115.9
май 2025 предв.
115.9
115.8
116.0
апр. 2025
116.0
115.5
115.5
апр. 2025 предв.
115.5
116.5
115.8
март 2025
115.9
116.0
116.0
март 2025 предв.
116.0
116.8
117.3
февр. 2025
117.3
116.9
116.9
февр. 2025 предв.
116.9
116.1
116.1
янв. 2025
116.1
116.2
116.2
янв. 2025 предв.
116.2
116.1
116.1
дек. 2024
116.4
116.8
116.8
дек. 2024 предв.
116.8
115.7
115.4
нояб. 2024
115.4
115.3
115.3
нояб. 2024 предв.
115.3
115.8
116.8
окт. 2024
116.8
116.5
116.5
окт. 2024 предв.
116.5
114.6
114.0
сент. 2024
115.3
115.7
115.7
сент. 2024 предв.
115.7
114.3
114.0
авг. 2024
114.0
113.5
113.5
авг. 2024 предв.
113.5
114.3
117.2
июль 2024
117.2
117.1
117.1
июль 2024 предв.
117.1
113.0
114.1
июнь 2024
113.2
113.7
113.7
июнь 2024 предв.
113.7
117.2
117.1
май 2024
117.1
116.5
116.5
май 2024 предв.
116.5
114.6
115.2
апр. 2024
115.2
115.2
115.2
апр. 2024 предв.
115.2
113.5
114.2
март 2024
113.6
113.9
113.9
март 2024 предв.
113.9
111.8
111.5
февр. 2024
111.6
110.9
110.9
февр. 2024 предв.
110.9
113.0
112.1
янв. 2024
112.1
110.2
110.2
янв. 2024 предв.
110.2
115.5
116.0
дек. 2023
115.9
116.2
116.2
дек. 2023 предв.
116.2
114.6
114.6
нояб. 2023
114.6
114.5
114.5
нояб. 2023 предв.
114.5
115.9
115.9
окт. 2023
115.9
115.9
115.9
окт. 2023 предв.
115.9
114.7
115.7
123456789
