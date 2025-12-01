КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Европейского Союза

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.2% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
Уровень безработицы 6.4% окт. 2025 6.4% Месяц
Базовый индекс потребительских цен г/г 2.4% нояб. 2025 2.4% Месяц
Решение ЕЦБ по процентной ставке 2.15% 2.15%
Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​18.4 млрд окт. 2025 €​18.4 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.29 20:30, EUR, Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC
2026.01.02 09:00, EUR, Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 1.4% 3 кв. 2025 1.5% Квартал
ВВП кв/кв 0.2% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Затраты на заработную плату г/г 3.0% 3 кв. 2025 3.7% Квартал
Изменение занятости г/г 0.5% 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Изменение занятости кв/кв 0.1% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
Индекс стоимости рабочей силы 3.3% 3 кв. 2025 3.9% Квартал
Уровень безработицы 6.4% окт. 2025 6.4% Месяц
Уровень занятости 172.049 млн 3 кв. 2025 171.840 млн Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен 122.67 нояб. 2025 122.67 Месяц
Базовый индекс потребительских цен г/г 2.4% нояб. 2025 2.4% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м -0.5% нояб. 2025 -0.5% Месяц
Индекс потребительских цен 129.33 нояб. 2025 129.35 Месяц
Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г 2.1% нояб. 2025 2.1% Месяц
Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м -0.3% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г 2.4% нояб. 2025 2.4% Месяц
Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м -0.4% нояб. 2025 -0.4% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.1% нояб. 2025 2.2% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.3% нояб. 2025 -0.3% Месяц
Индекс цен производителей г/г -0.5% окт. 2025 -0.2% Месяц
Индекс цен производителей м/м 0.1% окт. 2025 -0.1% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г N/D окт. 2025 2.6% Месяц
Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г N/D окт. 2025 2.9% Месяц
Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г N/D окт. 2025 2.8% Месяц
Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г N/D окт. 2025 2.8% Месяц
Официальные резервные активы €​1754.630 млрд нояб. 2025 €​1709.780 млрд Месяц
Решение ЕЦБ по процентной ставке 2.15% 2.15%
Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования 2.40% 2.40%
Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам 2.00% 2.00%
Целевые операции долгосрочного рефинансирования ЕЦБ €​51.970 млрд €​97.570 млрд
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Счет текущих операций N/D окт. 2025 Месяц
Счет текущих операций без учета сезонных колебаний N/D окт. 2025 Месяц
Торговый баланс €​14.0 млрд окт. 2025 €​18.0 млрд Месяц
Торговый баланс без учета сезонных колебаний €​18.4 млрд окт. 2025 €​18.4 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового климата -0.66 нояб. 2025 -0.47 Месяц
Индекс доверия в промышленности -9.3 нояб. 2025 -8.5 Месяц
Индекс доверия инвесторов от Sentix -6.2 дек. 2025 -7.4 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global N/D дек. 2025 49.6 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global N/D дек. 2025 53.6 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global 45.4 нояб. 2025 44.0 Месяц
Индекс ожиданий в сфере услуг 5.7 нояб. 2025 4.2 Месяц
Индекс экономического настроения 97.0 нояб. 2025 96.8 Месяц
Индекс экономического настроения от ZEW 33.7 дек. 2025 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global N/D дек. 2025 52.8 Месяц
Объемы строительства г/г 0.5% окт. 2025 -0.4% Месяц
Объемы строительства м/м 0.9% окт. 2025 -0.6% Месяц
Ожидания по отпускным ценам в производстве 9.9 нояб. 2025 7.8 Месяц
Промышленное производство г/г 2.0% окт. 2025 1.2% Месяц
Промышленное производство м/м 0.8% окт. 2025 0.2% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей -14.6 дек. 2025 -14.2 Месяц
Ожидания потребителей по изменению цен 23.1 нояб. 2025 21.9 Месяц
Розничные продажи г/г 1.5% окт. 2025 1.2% Месяц
Розничные продажи м/м 0.0% окт. 2025 0.1% Месяц