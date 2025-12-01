Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Европейского Союза
|ВВП кв/кв
|0.2%
|3 кв. 2025
|0.1%
|Квартал
|Уровень безработицы
|6.4%
|окт. 2025
|6.4%
|Месяц
|Базовый индекс потребительских цен г/г
|2.4%
|нояб. 2025
|2.4%
|Месяц
|Решение ЕЦБ по процентной ставке
|2.15%
|2.15%
|Торговый баланс без учета сезонных колебаний
|€18.4 млрд
|окт. 2025
|€18.4 млрд
|Месяц
2025.12.29 20:30, EUR, Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC
2026.01.02 09:00, EUR, Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г
2026.01.02 09:00, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global