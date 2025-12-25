Валютные резервы Индии (Foreign Exchange Reserves) — суммарная стоимость средств в иностранной валюте, находящихся под контролем Резервного банка Индии для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы. Резервный банк Индии публикует данные о резервах еженедельно.

Помимо общего значения резервов в национальной валюте и в долларах США, резервный банк Индии публикует отдельные данные по компонентам: валютные запасы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в Международном валютном фонде.

Влияние этого индикатора на котировки индийской рупии неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Наращивание резервов имеет свою цену. При этом валютные резервы важны для внешней торговли и сопутствующих платежей. Кроме того, они способствуют упорядоченному развитию валютного рынка Индии. В целом увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки национальной валюты или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

График последних значений: