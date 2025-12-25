Экономический календарь
Валютные резервы Индии (India Foreign Exchange Reserves)
|Низкая
|$688.949 млрд
|$696.714 млрд
|
$687.260 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$702.918 млрд
|
$688.949 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валютные резервы Индии (Foreign Exchange Reserves) — суммарная стоимость средств в иностранной валюте, находящихся под контролем Резервного банка Индии для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы. Резервный банк Индии публикует данные о резервах еженедельно.
Помимо общего значения резервов в национальной валюте и в долларах США, резервный банк Индии публикует отдельные данные по компонентам: валютные запасы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в Международном валютном фонде.
Влияние этого индикатора на котировки индийской рупии неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Наращивание резервов имеет свою цену. При этом валютные резервы важны для внешней торговли и сопутствующих платежей. Кроме того, они способствуют упорядоченному развитию валютного рынка Индии. В целом увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки национальной валюты или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные резервы Индии (India Foreign Exchange Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
