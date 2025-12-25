КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Валютные резервы Индии (India Foreign Exchange Reserves)

Страна:
Индия
INR, Индийская рупия
Источник:
Резервный банк Индии (RBI) (Reserve Bank of India)
Сектор:
Деньги
Низкая $​688.949 млрд $​696.714 млрд
$​687.260 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​702.918 млрд
$​688.949 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Валютные резервы Индии (Foreign Exchange Reserves) — суммарная стоимость средств в иностранной валюте, находящихся под контролем Резервного банка Индии для проведения валютной политики, финансирования дефицита платежного баланса, проведения валютных интервенций, которые оказывают воздействия на курс валюты, и в других целях. Это финансовые активы. Резервный банк Индии публикует данные о резервах еженедельно.

Помимо общего значения резервов в национальной валюте и в долларах США, резервный банк Индии публикует отдельные данные по компонентам: валютные запасы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в Международном валютном фонде.

Влияние этого индикатора на котировки индийской рупии неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов. Наращивание резервов имеет свою цену. При этом валютные резервы важны для внешней торговли и сопутствующих платежей. Кроме того, они способствуют упорядоченному развитию валютного рынка Индии. В целом увеличение международных резервов может служить инструментом поддержки национальной валюты или давления на нее, в зависимости от конкретных инфляционных целей Резервного банка.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные резервы Индии (India Foreign Exchange Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
12 дек. 2025
$​688.949 млрд
$​696.714 млрд
$​687.260 млрд
5 дек. 2025
$​687.260 млрд
28 нояб. 2025
N/D
21 нояб. 2025
N/D
14 нояб. 2025
N/D
7 нояб. 2025
N/D
$​694.405 млрд
$​689.733 млрд
31 окт. 2025
$​689.733 млрд
$​694.239 млрд
$​695.355 млрд
24 окт. 2025
$​695.355 млрд
$​704.456 млрд
$​702.280 млрд
17 окт. 2025
$​702.280 млрд
$​697.780 млрд
10 окт. 2025
$​697.780 млрд
$​700.650 млрд
$​699.960 млрд
3 окт. 2025
$​699.960 млрд
$​699.825 млрд
$​700.236 млрд
26 сент. 2025
$​700.236 млрд
$​702.570 млрд
19 сент. 2025
$​702.570 млрд
$​702.970 млрд
12 сент. 2025
$​702.970 млрд
$​697.421 млрд
$​698.268 млрд
5 сент. 2025
$​698.268 млрд
$​694.230 млрд
29 авг. 2025
$​694.230 млрд
$​690.720 млрд
22 авг. 2025
$​690.720 млрд
$​695.110 млрд
15 авг. 2025
$​695.110 млрд
$​693.620 млрд
8 авг. 2025
$​693.620 млрд
$​688.870 млрд
1 авг. 2025
$​688.870 млрд
$​698.190 млрд
25 июл. 2025
$​698.190 млрд
$​695.274 млрд
$​695.489 млрд
18 июл. 2025
$​695.489 млрд
$​698.904 млрд
$​696.672 млрд
11 июл. 2025
$​696.672 млрд
$​699.740 млрд
4 июл. 2025
$​699.740 млрд
$​702.935 млрд
$​702.784 млрд
27 июн. 2025
$​702.784 млрд
$​701.301 млрд
$​697.935 млрд
20 июн. 2025
$​697.935 млрд
$​700.986 млрд
$​698.950 млрд
13 июн. 2025
$​698.950 млрд
$​696.693 млрд
$​696.656 млрд
6 июн. 2025
$​696.656 млрд
$​692.111 млрд
$​691.485 млрд
30 мая 2025
$​691.485 млрд
$​690.615 млрд
$​692.721 млрд
23 мая 2025
$​692.721 млрд
$​692.229 млрд
$​685.729 млрд
16 мая 2025
$​685.729 млрд
$​694.225 млрд
$​690.617 млрд
9 мая 2025
$​690.617 млрд
$​693.101 млрд
$​686.064 млрд
2 мая 2025
$​686.064 млрд
$​691.105 млрд
$​688.129 млрд
25 апр. 2025
$​688.129 млрд
$​686.389 млрд
$​686.145 млрд
18 апр. 2025
$​686.145 млрд
$​684.899 млрд
$​677.835 млрд
11 апр. 2025
$​677.835 млрд
$​677.915 млрд
$​676.268 млрд
4 апр. 2025
$​676.268 млрд
$​665.173 млрд
$​665.396 млрд
28 мар. 2025
$​665.396 млрд
$​658.373 млрд
$​658.800 млрд
21 мар. 2025
$​658.800 млрд
$​662.275 млрд
$​654.271 млрд
14 мар. 2025
$​654.271 млрд
$​660.909 млрд
$​653.966 млрд
7 мар. 2025
$​653.966 млрд
$​640.746 млрд
$​638.698 млрд
28 февр. 2025
$​638.698 млрд
$​646.711 млрд
$​640.479 млрд
21 февр. 2025
$​640.479 млрд
$​648.062 млрд
$​635.721 млрд
14 февр. 2025
$​635.721 млрд
$​639.901 млрд
$​638.261 млрд
7 февр. 2025
$​638.261 млрд
$​633.287 млрд
$​630.607 млрд
31 янв. 2025
$​630.607 млрд
$​636.886 млрд
$​629.557 млрд
24 янв. 2025
$​629.557 млрд
$​615.684 млрд
$​623.983 млрд
17 янв. 2025
$​623.983 млрд
$​623.343 млрд
$​625.871 млрд
10 янв. 2025
$​625.871 млрд
$​635.123 млрд
$​634.585 млрд
3 янв. 2025
$​634.585 млрд
$​644.624 млрд
$​640.279 млрд
12345678...15
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания