Изменение запасов мазута от EIA (EIA Heating Oil Stocks) косвенно говорит о спросе на продукты нефтепереработки в США и позволяет краткосрочно спрогнозировать потребность промышленности страны в нефтяном сырье. Мазуты — это остаток, образуемый после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки легких фракций. Они используются для отопления помещений и при производстве электроэнергии. Также некоторые мазуты используются в качестве топлива для промышленных горелок средней мощности.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение запасов мазута — показатель с высокой сезонностью: например, расход мазута сильно возрастает в зимнее время, из-за необходимости отапливать помещения, этот показатель редко рассматривается сам по себе для характеристики нефтяного рынка. Этот показатель практически не оказывает прямого влияния на котировки сырья. Его рассматривают в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

