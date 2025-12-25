КалендарьРазделы

Изменение запасов мазута в США от EIA (EIA United States Heating Oil Stocks Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D -0.051 млн
0.267 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение запасов мазута от EIA (EIA Heating Oil Stocks) косвенно говорит о спросе на продукты нефтепереработки в США и позволяет краткосрочно спрогнозировать потребность промышленности страны в нефтяном сырье. Мазуты — это остаток, образуемый после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки легких фракций. Они используются для отопления помещений и при производстве электроэнергии. Также некоторые мазуты используются в качестве топлива для промышленных горелок средней мощности.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Изменение запасов мазута — показатель с высокой сезонностью: например, расход мазута сильно возрастает в зимнее время, из-за необходимости отапливать помещения, этот показатель редко рассматривается сам по себе для характеристики нефтяного рынка. Этот показатель практически не оказывает прямого влияния на котировки сырья. Его рассматривают в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов мазута в США от EIA (EIA United States Heating Oil Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
-0.051 млн
0.267 млн
12 дек. 2025
0.267 млн
0.044 млн
0.442 млн
5 дек. 2025
0.442 млн
-0.051 млн
-0.293 млн
28 нояб. 2025
-0.293 млн
0.021 млн
0.057 млн
21 нояб. 2025
0.057 млн
-0.209 млн
-0.494 млн
14 нояб. 2025
-0.494 млн
-0.092 млн
0.055 млн
7 нояб. 2025
0.055 млн
0.118 млн
-0.036 млн
31 окт. 2025
-0.036 млн
0.020 млн
0.049 млн
24 окт. 2025
0.049 млн
-0.172 млн
0.088 млн
17 окт. 2025
0.088 млн
0.113 млн
-0.519 млн
10 окт. 2025
-0.519 млн
-0.134 млн
-0.060 млн
3 окт. 2025
-0.060 млн
-0.122 млн
0.187 млн
26 сент. 2025
0.187 млн
-0.850 млн
-0.189 млн
19 сент. 2025
-0.189 млн
0.073 млн
0.670 млн
12 сент. 2025
0.670 млн
-0.581 млн
0.266 млн
5 сент. 2025
0.266 млн
-0.116 млн
0.557 млн
29 авг. 2025
0.557 млн
0.762 млн
0.102 млн
22 авг. 2025
0.102 млн
0.076 млн
-0.503 млн
15 авг. 2025
-0.503 млн
-0.186 млн
0.827 млн
8 авг. 2025
0.827 млн
-0.517 млн
-0.456 млн
1 авг. 2025
-0.456 млн
0.061 млн
0.739 млн
25 июл. 2025
0.739 млн
0.608 млн
0.003 млн
18 июл. 2025
0.003 млн
0.064 млн
-0.846 млн
11 июл. 2025
-0.846 млн
0.169 млн
0.603 млн
4 июл. 2025
0.603 млн
0.018 млн
-0.202 млн
27 июн. 2025
-0.202 млн
-0.240 млн
-0.716 млн
20 июн. 2025
-0.716 млн
0.154 млн
0.152 млн
13 июн. 2025
0.152 млн
0.019 млн
0.487 млн
6 июн. 2025
0.487 млн
0.086 млн
-0.282 млн
30 мая 2025
-0.282 млн
-0.009 млн
-0.006 млн
23 мая 2025
-0.006 млн
0.017 млн
-0.348 млн
16 мая 2025
-0.348 млн
0.020 млн
0.292 млн
9 мая 2025
0.292 млн
-0.020 млн
0.123 млн
2 мая 2025
0.123 млн
-0.055 млн
0.252 млн
25 апр. 2025
0.252 млн
-0.022 млн
-0.021 млн
18 апр. 2025
-0.021 млн
0.056 млн
0.019 млн
11 апр. 2025
0.019 млн
-0.161 млн
-0.020 млн
4 апр. 2025
-0.020 млн
0.100 млн
0.209 млн
28 мар. 2025
0.209 млн
-0.062 млн
-0.035 млн
21 мар. 2025
-0.035 млн
-0.159 млн
0.008 млн
14 мар. 2025
0.008 млн
0.134 млн
-0.183 млн
7 мар. 2025
-0.183 млн
0.130 млн
-0.067 млн
28 февр. 2025
-0.067 млн
-0.090 млн
0.134 млн
21 февр. 2025
0.134 млн
0.047 млн
-0.343 млн
14 февр. 2025
-0.343 млн
0.058 млн
0.159 млн
7 февр. 2025
0.159 млн
-0.170 млн
0.373 млн
31 янв. 2025
0.373 млн
0.106 млн
0.128 млн
24 янв. 2025
0.128 млн
-0.872 млн
0.068 млн
17 янв. 2025
0.068 млн
-0.555 млн
0.646 млн
10 янв. 2025
0.646 млн
0.349 млн
-0.632 млн
12345678...11
