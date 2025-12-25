Экономический календарь
Изменение запасов мазута в США от EIA (EIA United States Heating Oil Stocks Change)
|Низкая
|N/D
|-0.051 млн
|
0.267 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение запасов мазута от EIA (EIA Heating Oil Stocks) косвенно говорит о спросе на продукты нефтепереработки в США и позволяет краткосрочно спрогнозировать потребность промышленности страны в нефтяном сырье. Мазуты — это остаток, образуемый после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки легких фракций. Они используются для отопления помещений и при производстве электроэнергии. Также некоторые мазуты используются в качестве топлива для промышленных горелок средней мощности.
Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
Изменение запасов мазута — показатель с высокой сезонностью: например, расход мазута сильно возрастает в зимнее время, из-за необходимости отапливать помещения, этот показатель редко рассматривается сам по себе для характеристики нефтяного рынка. Этот показатель практически не оказывает прямого влияния на котировки сырья. Его рассматривают в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов мазута в США от EIA (EIA United States Heating Oil Stocks Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
