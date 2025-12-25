Экономический календарь
Индекс цен производителей в Швеции м/м (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)
|Низкая
|1.2%
|-0.1%
|
0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
1.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей м/м (Producer Price Index m/m) отражает среднее изменение стоимости произведенной промышленной продукции в текущем месяце в сравнении с предыдущим. Индекс показывает изменение цены с точки зрения производителя. Учитываются как цены на внутреннем рынке, так и цены при продаже на внешних рынках.
Основной переменной в расчете индекса является цена за единицу товара на первом этапе продажи: это цена франко-завод для внутреннего рынка и цена FOB для экспорта. Информация для расчета индекса собирается путем опроса порядка 2000 шведских предприятий, которые предоставляют данные по группе из 5000 товаров. Для расчета итогового значения присваиваются веса, сначала группам товаров, а потом и отдельным товарам в этих группах.
Индекс цен производителей рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. По отношению к индексу потребительских цен он является самым точным предварительным показателем: если растут цены производителей, то примерно в той же мере вырастут и потребительские цены. Эти два индекса тесно коррелируют между собой.
Рост PPI считается благоприятным для национальной валюты и может вызвать рост котировок SEK.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Швеции м/м (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress