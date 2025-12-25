Индекс цен производителей м/м (Producer Price Index m/m) отражает среднее изменение стоимости произведенной промышленной продукции в текущем месяце в сравнении с предыдущим. Индекс показывает изменение цены с точки зрения производителя. Учитываются как цены на внутреннем рынке, так и цены при продаже на внешних рынках.

Основной переменной в расчете индекса является цена за единицу товара на первом этапе продажи: это цена франко-завод для внутреннего рынка и цена FOB для экспорта. Информация для расчета индекса собирается путем опроса порядка 2000 шведских предприятий, которые предоставляют данные по группе из 5000 товаров. Для расчета итогового значения присваиваются веса, сначала группам товаров, а потом и отдельным товарам в этих группах.

Индекс цен производителей рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. По отношению к индексу потребительских цен он является самым точным предварительным показателем: если растут цены производителей, то примерно в той же мере вырастут и потребительские цены. Эти два индекса тесно коррелируют между собой.

Рост PPI считается благоприятным для национальной валюты и может вызвать рост котировок SEK.

График последних значений: