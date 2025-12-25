Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Франции от S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|N/D
|50.5
|
51.4
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit (Markit Services PMI) отражает уровень активности в работе частных сервисных компаний Франции в отчетном месяце. Расчет индекса основывается на опросах представителей частных компаний из сферы услуг. В исследовании участвуют транспортные компании, организации финансового сектора, IT-компании, представители гостиничного и ресторанного бизнеса, поставщики услуг связи и т.д. В опросах оцениваются количество заказов, объем сделанных работ, занятость, движение цен в отрасли. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в секторе услуг. Значение показателя, превышающее 50, может положительно отразиться на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Франции от S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
