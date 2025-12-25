КалендарьРазделы

Валютные потоки Бразилии (Brazil Foreign Exchange Flows)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Центральный Банк Бразилии (Central Bank of Brazil)
Сектор:
Деньги
Валютные потоки Бразилии (Foreign Exchange Flow) отражают объемы валюты, поступающей в Бразилию и покидающей ее. Значение рассчитывается как сумма балансов финансового и коммерческого потока.

Финансовый поток включает в себя передачу прибыли и дивидендов в другие страны, вложения в ценные бумаги, прямые вложения иностранных организаций и прочие операции. Он отражает практически весь экспорт и импорт из Бразилии.

Центральный банк Бразилии еженедельно публикует отчеты об объемах капитала, поступающего в Бразилию и покидающего страну. При этом значения пересчитываются в долларах США.

Валютный поток считается положительным, когда общий приток капитала превышает объем капитала, ушедшего заграницу, в долларах США.

Валютный поток считается отрицательным, если общий приток капитала в Бразилии ниже объема капитала, ушедшего заграницу, в долларах США.

Страны стремятся к положительному валютному потоку, поскольку он стимулирует рост внутренних и иностранных инвестиций, что в свою очередь создает благоприятные условия для финансирования возможного дефицита текущего счета.

Положительный валютный поток увеличивает стоимость бразильский реал по отношению к американской валюте, увеличивая предложение доллара в стране и уменьшая давление на покупателей.

Отрицательный валютный поток уменьшает стоимость бразильского реала по отношению к американской валюте, уменьшая предложение доллара в стране и увеличивая давление на покупателей.

В целом этот показатель тесно связан с покупательской способностью населения и внешней торговлей Бразилии, поэтому рост индикатора может оказать благоприятное воздействие на котировки бразильского реала.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные потоки Бразилии (Brazil Foreign Exchange Flows)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
$​2.941 млрд
$​5.785 млрд
$​5.785 млрд
$​-0.056 млрд
$​0.513 млрд
$​0.513 млрд
$​-0.502 млрд
$​-2.015 млрд
$​-2.015 млрд
$​0.738 млрд
$​0.738 млрд
$​-0.240 млрд
$​-1.055 млрд
$​-1.055 млрд
$​0.201 млрд
$​1.141 млрд
$​1.141 млрд
$​-0.240 млрд
$​-0.659 млрд
$​-0.659 млрд
$​0.872 млрд
$​-0.163 млрд
$​-0.163 млрд
$​-0.652 млрд
$​0.277 млрд
$​0.277 млрд
$​0.318 млрд
$​-0.230 млрд
$​-0.230 млрд
$​0.532 млрд
$​-1.982 млрд
$​-1.982 млрд
$​0.704 млрд
$​0.031 млрд
$​0.031 млрд
$​0.008 млрд
$​-0.304 млрд
$​-0.304 млрд
$​-0.229 млрд
$​2.010 млрд
$​2.010 млрд
$​-0.446 млрд
$​-0.886 млрд
$​-0.886 млрд
$​1.650 млрд
$​0.216 млрд
$​0.216 млрд
$​-0.520 млрд
$​0.638 млрд
$​0.638 млрд
$​-0.549 млрд
$​-2.148 млрд
$​-2.148 млрд
$​-1.021 млрд
$​-2.269 млрд
$​-2.269 млрд
$​-0.597 млрд
$​-1.787 млрд
$​-1.787 млрд
$​0.107 млрд
$​-0.092 млрд
$​-0.092 млрд
$​0.165 млрд
$​0.437 млрд
$​0.437 млрд
$​-0.944 млрд
$​1.059 млрд
$​1.059 млрд
$​-0.302 млрд
$​-0.089 млрд
$​-0.089 млрд
$​0.805 млрд
$​-3.301 млрд
$​-3.301 млрд
$​0.223 млрд
$​0.962 млрд
$​0.962 млрд
$​0.924 млрд
$​4.743 млрд
$​4.743 млрд
$​-0.431 млрд
$​0.107 млрд
$​0.107 млрд
$​0.768 млрд
$​-0.186 млрд
$​-0.186 млрд
$​-0.343 млрд
$​-0.235 млрд
$​-0.235 млрд
$​0.060 млрд
$​3.467 млрд
$​3.467 млрд
$​0.106 млрд
$​-2.085 млрд
$​-2.085 млрд
$​-1.190 млрд
$​-3.664 млрд
$​-3.664 млрд
$​0.056 млрд
$​-2.318 млрд
$​-2.318 млрд
$​5.851 млрд
$​-0.783 млрд
$​-0.783 млрд
$​2.464 млрд
$​0.410 млрд
$​0.410 млрд
$​5.136 млрд
$​1.669 млрд
$​1.669 млрд
$​1.573 млрд
$​-1.985 млрд
$​-1.985 млрд
$​0.085 млрд
$​-0.350 млрд
$​-0.350 млрд
$​-3.042 млрд
$​1.253 млрд
$​1.253 млрд
$​-2.901 млрд
$​-4.149 млрд
$​-4.149 млрд
$​3.243 млрд
$​0.806 млрд
$​0.806 млрд
$​-4.507 млрд
$​-1.104 млрд
$​-1.104 млрд
$​-5.348 млрд
$​-3.506 млрд
$​-3.506 млрд
$​-2.979 млрд
$​-5.887 млрд
12345678...14
