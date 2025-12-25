Валютные потоки Бразилии (Foreign Exchange Flow) отражают объемы валюты, поступающей в Бразилию и покидающей ее. Значение рассчитывается как сумма балансов финансового и коммерческого потока.

Финансовый поток включает в себя передачу прибыли и дивидендов в другие страны, вложения в ценные бумаги, прямые вложения иностранных организаций и прочие операции. Он отражает практически весь экспорт и импорт из Бразилии.

Центральный банк Бразилии еженедельно публикует отчеты об объемах капитала, поступающего в Бразилию и покидающего страну. При этом значения пересчитываются в долларах США.

Валютный поток считается положительным, когда общий приток капитала превышает объем капитала, ушедшего заграницу, в долларах США.

Валютный поток считается отрицательным, если общий приток капитала в Бразилии ниже объема капитала, ушедшего заграницу, в долларах США.

Страны стремятся к положительному валютному потоку, поскольку он стимулирует рост внутренних и иностранных инвестиций, что в свою очередь создает благоприятные условия для финансирования возможного дефицита текущего счета.

Положительный валютный поток увеличивает стоимость бразильский реал по отношению к американской валюте, увеличивая предложение доллара в стране и уменьшая давление на покупателей.

Отрицательный валютный поток уменьшает стоимость бразильского реала по отношению к американской валюте, уменьшая предложение доллара в стране и увеличивая давление на покупателей.

В целом этот показатель тесно связан с покупательской способностью населения и внешней торговлей Бразилии, поэтому рост индикатора может оказать благоприятное воздействие на котировки бразильского реала.

График последних значений: