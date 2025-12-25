Экономический календарь
Валютные потоки Бразилии (Brazil Foreign Exchange Flows)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валютные потоки Бразилии (Foreign Exchange Flow) отражают объемы валюты, поступающей в Бразилию и покидающей ее. Значение рассчитывается как сумма балансов финансового и коммерческого потока.
Финансовый поток включает в себя передачу прибыли и дивидендов в другие страны, вложения в ценные бумаги, прямые вложения иностранных организаций и прочие операции. Он отражает практически весь экспорт и импорт из Бразилии.
Центральный банк Бразилии еженедельно публикует отчеты об объемах капитала, поступающего в Бразилию и покидающего страну. При этом значения пересчитываются в долларах США.
Валютный поток считается положительным, когда общий приток капитала превышает объем капитала, ушедшего заграницу, в долларах США.
Валютный поток считается отрицательным, если общий приток капитала в Бразилии ниже объема капитала, ушедшего заграницу, в долларах США.
Страны стремятся к положительному валютному потоку, поскольку он стимулирует рост внутренних и иностранных инвестиций, что в свою очередь создает благоприятные условия для финансирования возможного дефицита текущего счета.
Положительный валютный поток увеличивает стоимость бразильский реал по отношению к американской валюте, увеличивая предложение доллара в стране и уменьшая давление на покупателей.
Отрицательный валютный поток уменьшает стоимость бразильского реала по отношению к американской валюте, уменьшая предложение доллара в стране и увеличивая давление на покупателей.
В целом этот показатель тесно связан с покупательской способностью населения и внешней торговлей Бразилии, поэтому рост индикатора может оказать благоприятное воздействие на котировки бразильского реала.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные потоки Бразилии (Brazil Foreign Exchange Flows)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress